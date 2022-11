Worauf es ankommt, damit eine Vier-Tage-Woche funktioniert

Plus In Nersingen-Leibi hat die Kfz-Werkstatt Ralf Christ die Vier-Tage-Woche eingeführt. Offensichtlich erfolgreich. Doch das klappt nur, wenn vor allem eins beachtet wird.

Ein freier Tag unter der Woche tut gut. Man kann Dinge erledigen, zu denen man sonst nicht kommt. Von daher kann eine Vier-Tage-Woche ein Unternehmen sicherlich attraktiver machen. Doch das muss nicht immer der Fall sein. Vor allem ein Punkt muss unbedingt beachtet werden.