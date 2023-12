Hoch die Hände: Das sind die Konzert-Highlights 2024 im Raum Ulm

Ob Pop, Rock, Hip-Hop, Metal, Schlager oder Klassik - 2024 kommen Musikfans jedes Genres in der Region auf ihre Kosten.

Das Konzertjahr 2024 in Neu-Ulm und Umgebung wird bunt. Jedes Genre bietet seine eigenen Highlights - von Hip-Hop bis Klassik. Noch sind für die meisten Veranstaltungen Tickets zu haben. Das steht im kommenden Jahr auf dem musikalischen Programm.

Die großen Open Air-Festivals im Wiley und in Wiblingen bringen auch im kommenden Jahr große Namen in die Region. Der Klosterhof wird mit Pur (14. August) einmal mehr zum Abenteuerland, wenn die Band aus Bietigheim-Bissingen unter dem Motto "Persönlich" dort auftritt. Außerdem hat sich in Wiblingen schon Alvaro Soler (15. August) angekündigt. Der Deutsch-Spanier begeistert seine Fans mit Hits wie "El mismo sol". Dire Straits Legacy, eine Tribute-Gruppe, die zum Teil aus Originalmusikern der Band besteht, vervollständigt das bisher bekannte Line-Up im Klosterhof.

Onkelz im Wiley: ausverkauft und dennoch unerwünscht?

Umstritten ist hingegen der Auftritt der Böhsen Onkelz im Wiley (2./3. September). Die Band ist so beliebt, dass nicht nur die Neu-Ulmer Konzerte, sondern die ganze Tour innerhalb weniger Stunden ausverkauft war. Andere freuen sich weniger auf die Band, der seit Jahrzehnten das Label "rechts" anhaftet, obwohl sie sich ebenfalls seit Jahrzehnten immer wieder von dieser politischen Richtung distanziert. Eine Petition gegen die Konzerte blieb in ihrem Erfolg weit hinter der entsprechenden Gegenpetition zurück.

James Blunt geht Anfang 2024 auf große Tour, auch durch Deutschland. Im Sommer kehrt er dann schon für ein Konzert in Neu-Ulm zurück. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Im Rahmen des Wiley Open Airs steht in Neu-Ulm außerdem Peter Fox (28. Juli) auf der Sportpark-Bühne. Ehemals Mitglied der Band "Seeed" macht Fox seit einigen Jahren sehr erfolgreich auch solo Karriere. Sein jüngster Hit heißt "Zukunft Pink". Einen Tag später will James Blunt die Sportparkbühne erobern. Der Brite, der bekannt ist für seine humorigen Social Media-Posts, aber vor allem für seine am Kitsch kratzenden Balladen, tritt am 29. Juli auf. Marius Müller-Westernhagen, der anlässlich seines 75. Geburtstages durch Deutschland tourt, macht am 31. Juli Halt in Neu-Ulm.

Ulmer Zelt startet kommendes Jahr am 22. Mai

Schon im Mai verwandelt sich die Friedrichsau mit dem Ulmer Zelt wieder in einen musikalischen Zirkus. Noch stehen nicht alle Acts des mehrwöchigen Zeltfestivals fest, doch das Programm setzt wieder auf eine bewährte Mischung aus jungen und auch nischigen Acts, Radiopop, 2024 zum Beispiel von Welshly Arms am 7. Juni, und alte Namen wie The Hooters, die am 3. Juli in der Au gastieren. Nur noch wenige Tickets gibt es zudem für La Brass Banda (31. Mai).

Premiere: Wiener Symphoniker spielen erstmals in Ulm

Klassikfans werden bei den bekannten Festivals der Region wie Diademus, den Elchinger Musiktagen oder Weissenhorn Klassik, das 2024 seinen 10. Geburtstag mit einem Open Air feiert, auf ihre Kosten kommen. Am 14. Juli steht aber ein ganz besonderer Leckerbissen auf dem Programm. Die Wiener Symphoniker treten erstmals in Ulm auf, und zwar Open Air auf dem Münsterplatz mit einem Stück, das gewissermaßen für die Stadt geschrieben wurde - zumindest entstand die Idee zu Frank Wildhorns "Donau Symphonie" bei einem Spaziergang hier am Fluss. Die Donau verbindet aber auch Ulm und Wien, nach der dortigen Weltpremiere kommt das Stück nun Open Air auf den Münsterplatz, gespielt von den weltbekannten Wiener Symphonikern. Zum Schwörkonzert auf dem Münsterplatz eine Woche später (21. Juli) hat sich dann der italienische Superstar Zucchero angesagt.

"99 Luftballons" in der Ratiopharm Arena

Nicht nur Open Air und bei den Sommerfestivals sind bekannte Namen vertreten, auch in der Ratiopharm Arena ist wieder so manches geboten - zum Beispiel mit dem Auftritt von Nena am 6. Oktober. Sie verkörpert die neue deutsche Welle wie kaum ein andere oder eine andere. Ihre "99 Luftballons" wurden nicht nur in Deutschland zum Hit, wenngleich Nena selbst nach einigen umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie auch an Popularität eingebüßt hatte.

Sängerin Nena fiel mit Äußerungen zur Corona-Politik bei manchem in Ungnade. Im Herbst kommt sie nach Neu-Ulm. Foto: Ralf Lienert (Archibild)

Gepflegte Schlagerunterhaltung gibt es dann mit Melissa Naschenweng am 18. Oktober in der Ratiopharm-Arena. Mit pinken Glitzeroutfits und pinker Harmonika stellt die junge Kärntnerin gängige Klischees auf den Kopf und sorgt mit Hits wie "Difigiano?" oder "I steh auf Bergbauernbuam" für Partystimmung.

Und auch die Hip-Hop-Fraktion kommt 2024 in der Ratiopharm Arena auf ihre Kosten. Zum Jahresende, am 12. Dezember, steht mit einem Konzert von Deichkind ein besonderes Schmankerl an. Nicht zu vergessen ist in dieser Auflistung das Roxy, dessen Jahresprogramm schon jetzt gut gefüllt ist und das mit Doro Pesch am 3. März auch Metalfans bedenkt.