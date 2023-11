Laichingen/Ulm

vor 16 Min.

Revision verworfen: Urteil im Laichinger Mord-Prozess ist rechtskräftig

Artikel anhören Shape

In einer Nacht im Juni 2022 wird ein Mann in Laichingen von Mitbewohnern so schwer misshandelt, dass er daran stirbt. Das Urteil wegen Mordes ist jetzt rechtskräftig.

Themen folgen