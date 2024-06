Landkreis Neu-Ulm

Europawahl: In zwei Stimmbezirken liegt die AfD vor der CSU

Plus Wo liegen die Hochburgen der Parteien und wo sind sie schwach? Im Landkreis Neu-Ulm gibt es große Unterschiede, teilweise auch innerhalb eines Ortes.

Von Michael Ruddigkeit

Die CSU ist die mit Abstand stärkste Kraft, die Grünen verlieren erheblich, die AfD legt deutlich zu. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Europawahl im Landkreis Neu-Ulm wider. Doch zwischen den Städten und Gemeinden gibt es große Unterschiede, teilweise auch innerhalb eines Ortes. Auffällig ist: Briefwählerinnen und -wähler haben mancherorts ganz anders abgestimmt als die Wählerinnen und Wähler an der Urne.

Europawahl: Die CSU liegt im Landkreis Neu-Ulm in allen Gemeinden vorne

In allen Landkreisgemeinden liegt die CSU vorne. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie in Unterroth mit 48,4 Prozent der Stimmen. Im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen, dem Wohnort des Bundestagsabgeordneten Alexander Engelhard, kam sie auf 52,3 Prozent. Am schwächsten abgeschnitten haben die Christsozialen in Neu-Ulm, wo sie 34,2 Prozent erreichten, was gleichwohl ein leichtes Plus im Vergleich zu 2019 bedeutet. Bricht man die Ergebnisse auf Stimmbezirksebene herunter, landete die CSU zweimal nur auf dem zweiten Platz, nämlich in den Stimmbezirken 3 und 4 in Senden (Illertal-Forum Senden Bürgerhaus I und II). Dort gaben 30,9 sowie 28,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler der AfD ihre Stimme, 27,3 und 28,1 Prozent der CSU.

