Landkreis Neu-Ulm

11:30 Uhr

Barocke Baulust: Warum es in der Region so viele Klöster und Kirchen gibt

Lokal Historikerin Ariane Schmalzriedt forscht in ihrem Buch der Sakrallandschaft zwischen Donau und Iller nach. Im Barock ist hier ein regelrechter Bauboom ausgebrochen.

Von Ralph Manhalter Artikel anhören Shape

Eine Fahrt durch das obere Schwaben ruft bei jedem Kunstfreund und jeder Kunstfreundin Erstaunen hervor: Leichtigkeit und Freude ob der zahllosen Klöster, Kirchen, Kapellen oder so mancher profaner Bauwerke stellen sich ein. Grund für diese Heiterkeit ist die gefühlte Omnipräsenz des Barock und des Rokoko in Verbindung mit einem, zumindest für norddeutsche Verhältnisse, schon südlichem Himmel. Wie entstand dieser Reichtum an Kunst und Kultur auf einem doch überschaubaren Raum?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .