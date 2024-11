Das Ampel-Aus – eine emotionale Achterbahn

Der Paukenschlag von Berlin, nämlich das Ende der Ampel-Koalition, kam für viele nicht unerwartet, doch der Zeitpunkt – ausgeregnet einen Tag nach der US-Wahl – war dann doch überraschend, das gibt der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard freimütig zu: „So schnell habe ich das nicht erwartet, das kam in der Geschwindigkeit überraschend“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch in seinen Augen war der Rauswurf von FDP-Finanzminister Christian Lindner von „langer Hand“ vorbereitet und inszeniert. Das habe man an der sehr ausformulierten Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gemerkt. Die Reaktion von Lindner hingegen sei dagegen relativ dünn gewesen. Das spreche dafür, dass er überrascht gewesen sei.

