Der Landkreis spart jetzt auch an der Kultur

Angesichts der klammen Finanzen arbeiten sich Kreispolitiker nun durch eine Streichliste nach der anderen. Manche Veranstalter könnte das in Bedrängnis bringen.

Ohne Landwirtschaft würde mancher Spardebatte etwas fehlen, etwa der Satz: "Kleinvieh macht auch Mist." Der fiel denn auch wieder in der jüngsten Sitzung des Kreis-Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport, denn da ging es ums Streichen und Verschieben. Bei der Kulturförderung werden in diesem Jahr 27.000 Euro abgeknapst, was möglicherweise manchem Veranstalter die Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

Dem Landkreis Neu-Ulm fehlen 2,74 Millionen Euro

Bekanntlich fehlen dem Landkreis Neu-Ulm 2,74 Millionen Euro, um einen ausgeglichenen Haushalt für dieses Jahr hinzubekommen. Deshalb jagt gerade eine Spardebatte die nächste. Zuletzt ging es darum, wie viel an Unterstützung der Landkreis für diverse Veranstaltungen und Kultureinrichtungen noch aufbringen kann. Dabei handelt es sich nicht um eine sogenannte Pflichtaufgabe, sondern um eine freiwillige Leistung, die demnach auch wegfallen kann. 23 Anträge auf Kulturförderung sind für dieses Jahr im Landratsamt eingegangen. Sie alle summieren sich auf 77.000 Euro. Doch so viel mochte Kämmerer Dominic Tausend nicht ausgeben, die Kreisverwaltung wollte maximal 50.000 bewilligen. Somit bekäme so manche Einrichtung nur 64 Prozent der beantragten Summe. Die Stiftung Gartenkultur in Illertissen müsste mit 3200 Euro statt mit 5000 kalkulieren, die Weißenhorner Kammeroper mit 4500 statt mit 7000 Euro auskommen. Um die gleichen Summen geht es auch für die noch jungen Elchinger Musiktage. Der Illertisser Freundeskreis Kultur im Schloss soll mit 3900 statt mit 6000 Euro auskommen und das AuGus Theater Neu-Ulm mit 3200 statt mit 5000.

FWG: Wir sparen noch immer zu wenig

All das fand Kurt Baiker von den Freien Wählern viel zu wenig, denn "uns fehlen Millionen". In anderen Ausschüssen sei bei den Haushaltsberatungen auch nur zwischen 4000 und 40.000 Euro eingespart worden. Und jetzt gehe es lediglich um 27.000 Euro. Das nannte Baiker "Peanuts": "Wir fassen die großen Posten nicht an." Während Landrätin Eva Treu (CSU) anmerkte, dass auch kleine Beträge wichtig seien, äußerte Herbert Richter (SPD) die Befürchtung, angesichts der Kürzungen könnte so manche Veranstaltung gefährdet sein, denn "die sind teilweise auf Kante genäht". Deshalb sollte hier nicht gespart werden. Michael Obst hingegen fand das einen salomonischen Vorschlag: "Auch Kleinvieh macht Mist." Das sah auch die überwältigende Mehrheit des Ausschusses so und billigte die Kürzungsliste. Ab dem nächsten Jahr will der Landkreis nur noch in der Höhe gedeckelte Fördersummen ausschütten.

Der Ausschuss arbeitete sich zudem durch eine weitere Streichliste, welche die Verwaltung aufgestellt hatte. Dabei wurden 58.000 Euro eingespart. Zudem verzichtet der Landkreis auf eine Investition in Höhe von 350.000 Euro. Das Geld sollte zum Kauf eines Gebäudes am archäologischen Park Kellmünz dienen. Dieses Immobiliengeschäft ist vorerst abgesagt. Zudem hat der selbe Ausschuss - wie berichtet - entschieden, keine neue Fahrradanlage auf dem Pausenhof der Realschule Weißenhorn zu errichten. Kostenpunkt: 790.000 Euro.





