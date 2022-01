Donauklinik: Neujahrsbaby Florence hatte es eilig

Diesmal ging es schnell mit dem Neujahrsbaby in der Donauklinik Neu-Ulm. Auch in Ulm hatte es ein Mädchen eilig.

Die kleine Florence Frida Doll hat das Rennen gemacht: Sie ist das Neujahrsbaby 2022 im Landkreis Neu-Ulm. Um 1.40 Uhr erblickte sie in der Neu-Ulmer Donauklinik das Licht der Welt. Es war eine spontane, natürliche Geburt, Mutter und Kind sind wohlauf. Das Baby ist 3910 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß. Die Eltern, Mutter Jennifer Doll – Internistin am Bundeswehrkrankenhaus Ulm – und Vater David Doll aus Elchingen, freuen sich sehr über die Geburt ihres ersten Kindes und sind stolz, dass ihre kleine Florence das Neujahrsbaby 2022 ist.

Liya Bademli kam um 12:04 in der Frauenklinik zur Welt und ist das Ulmer Neujahrsbaby 2022. Foto: Alexander Kaya

Ebenfalls eilig hatte es die kleine Liya Bademli. Ihr Geburtstermin war eigentlich für den 17. Januar vorgesehen. Doch sie kam am Neujahrstag um 12.04 Uhr in der Ulmer Frauenklinik zur Welt. Sie wiegt 3245 Gramm und ist 49 Zentimeter groß. Ihre Eltern Mehmet und Damla wohnen in Günzburg. (AZ)

