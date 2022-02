Drei Wahlfrauen aus der Region berichten vom Großereignis Bundesversammlung

Bei der Wahl des Bundespräsidenten haben sie ihre Stimme abgegeben: Katrin Albsteiger, Elkin Deligöz und Journalistin Caro Matzko schildern ihre Eindrücke.

Es steht es fest, Deutschlands Staatsoberhaupt heißt für fünf weitere Jahre: Frank-Walter Steinmeier. 1472 Menschen haben am Sonntag bei der Bundesversammlung ihre Stimme abgegeben und bestimmt, wer das höchste Amt im Land bekleiden darf. In dieser Masse der Wahlmänner und Wahlfrauen, von Politikern und Politikerinnen, Prominenten, Sportlern, Künstlern, sozial engagierten Menschen aus zig Berufssparten, da finden sich auch bekannte Namen aus der Region Neu-Ulm.

Katrin Albsteiger wünscht sich eine "ruhige und respektvolle" Amtsführung

Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger war Mitglied dieser 17. Bundesversammlung. Bemerkenswert: Ihre Partei, die CSU, hatte sich diesmal für einen Kandidaten stark gemacht, der über Jahrzehnte für die SPD um Wählerstimmen gerungen hatte. Was aus Albsteigers Sicht für Frank-Walter Steinmeier spricht? "Er hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er besonnen und überparteilich den Diskurs und vor allem das Amt in Würde ausüben kann." Neu-Ulms Stadtoberhaupt hat auch klare Vorstellungen, was ein Staatsoberhaupt in den kommenden Jahren leisten muss: "Ich wünsche mir vom neu gewählten Bundespräsidenten weiterhin eine ruhige und respektvolle Führung des Amtes, eine ehrenvolle Vertretung der Bundesrepublik auf internationaler Ebene und dass er es schafft dazu beizutragen, dass sich unsere Gesellschaft wieder vereinigt."

Berlin ist für Albsteiger ein vertrautes Pflaster, sie war hier von 2013 bis 2017 Bundestagsmitglied. Kommen zur Wahl Heimatgefühle in der Hauptstadt auf? "Ich erlebe hier eine sehr schöne Zeit. Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Alte Kollegen wieder zu treffen freut mich sehr, aber es ist vor allem eine Ehre erneut bei der Bundespräsidentenwahl dabei zu sein."

Ekin Deligöz lobt Frank Walter Steinmeiers Rede zur Wahl

Eine andere Stimme unter 1472 gehörte Ekin Deligöz. Die Neu-Ulmer Bundestagsabgeordnete zeigte sich direkt nach der Versammlung recht begeistert von Steinmeiers Rede zur Wiederwahl: "Er hat ganz klare Botschaften vermittelt. Und mit dieser Haltung hat er auch eine Führungsrolle übernommen." In Steinmeiers Ansprache sei ein "Kampf für die Demokratie" spürbar gewesen. Seine Kritik an autoritären Regimen, sein Appell gegen die Bedrohung der Ukraine, das sind Aspekte, die sie überzeugt hätten. Außerdem: "Da war auch eine deutliche Antwort zu hören gegen die Position der Spalter und Verschwörungstheoretiker."

Erlebnis Bundesversammlung: Deligöz schwärmt vom Gewusel, das diese demokratische Großveranstaltung jedes Mal auslöst. Für die Grüne, die auch 2017 ihre Stimme bei der Bundespräsidentenwahl eingebrachte hatte, ist die Bundesversammlung ein Treffen von "interessanten, inspirierenden Menschen, die sich sonst nie begegnen würden" – ein "Dreitages-Event" mit Kulturveranstaltungen, politischen Debatten und Sitzungen. Diesmal verteilte sich der große Auflauf zu Wahl dann aber nicht im Reichstags-Plenarsaal, sondern auf vier Etagen im Paul-Löwe-Haus. Wegen Corona weniger Gewusel, stattdessen pandemische Vorsicht. Immerhin: Mit dem bayerischen Schauspieler Marcus Mittermeier – der immer wieder politisch Stellung bezieht, auf Twitter oder in TV-Talk-Runden – hat Deligöz diskutiert und ein Selfie geschossen.

Caro Matzko hielt ihre Nominierung zuerst für einen Telefonstreich

Schlagerstar Roland Kaiser ist versiert in Sachen Bundesversammlung, zum zweiten Mal wählt er mit, Fußballer Leon Goretzka erlebt dagegen eine Wahl-Premiere. Beide hat die SPD angefragt, ob sie als unabhängige Wahlmänner ihren Beitrag leisten möchten. Auch eine Prominente aus Neu-Ulm steht auf der SPD-Liste: Caro Matzko ist als Wissenschaftsjournalistin bekannt, aber vor allem auch als Bar-Frau hinterm Tresen. Sie ist die Co-Moderatorin in der BR-Talkshow Ringlstetter. Als der Brief hereingeschneit kam, mit der Anfrage, ob sie Wahlfrau werden möchte, sei sie schier vom Hocker gefallen: "Ich dachte zuerst, das ist ein Telefonstreich." Doch am Abend vor dem Wahltag meldete sie sich nun aus der Hauptstadt und beschrieb ihre Begeisterung.

Nachdem sie in die SPD-Fraktionssitzung spitzeln durfte, gab es eine Berliner Currywurst, gefolgt von munteren Diskussionen. Was auf Matzkos persönlichem Wunschzettel an den Bundespräsidenten steht? "Der Präsident soll einer sein, der grundsätzlich für alle da ist, der aber auch einmal rüffelt und Position bezieht. In dieser wahnsinnig bedrohlichen Lage, vor allem mit Blick auf die Ukraine, muss er das Schiff in ruhige Fahrwasser führen." Matzko genießt die Vielfalt bei der Wahl: Hier treffen sich Krankenpfleger, Helfer und Helferinnen, die sich für Obdachlose einsetzten, genauso wie Menschen, die den Holocaust überlebt haben. "Da soll noch einer die Bundesversammlung belächeln."