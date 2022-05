Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Neuer Pausenhof an der Realschule Weißenhorn ist viel zu teuer

Plus Schon im vergangenen Herbst hatten die Umbaupläne für das Gelände zwischen Realschule und Fuggerhalle für Unverständnis bei Kreispolitikern gesorgt. Das war jetzt wieder so.

Von Ronald Hinzpeter

Die Corona-Krise gilt als einigermaßen überwunden, doch dafür herrscht Krieg in der Ukraine, die Inflation zieht massiv an. Außerdem sieht es in der Kasse des Landkreises ziemlich mau aus - keine guten Voraussetzungen für ein Projekt, das überraschend viel Geld kostet, die umfassende Neugestaltung des Platzes zwischen der Weißenhorner Fuggerhalle und der Realschule. Vize-Landrat Franz-Clemens Brechtel befand denn auch angesichts der Lage: "Es geht derzeit um andere Dinge, als um einen Pausenhof."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen