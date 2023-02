Landkreis Neu-Ulm

Erdbeben in Türkei und Syrien: Wie Menschen aus dem Raum Ulm jetzt helfen

Adana in der Türkei: Rettungskräfte suchen nach Überlebenden in den Trümmern von Gebäuden. Nach der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Hilfsbereitschaft groß.

Plus Ditib, Aleviten, Supermarkt-Betreiber, Fußballer: Menschen mit Bezug zum Erdbeben-Krisengebiet wollen helfen. Diese Aktionen gibt es im Raum Ulm/Neu-Ulm.

Von Michael Kroha

Das Telefon von Hasan Yildiz steht nicht still. Viel Zeit zum Sprechen hat er nicht. Der Vorsitzende der Ditib-Gemeinde in Ulm hat seit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien viele Gespräche schon geführt: mit der Botschaft, dem Konsulat, den Landesvorsitzenden. Die muslimische Gemeinschaft in der Region will den Menschen im Krisengebiet helfen. Und damit ist sie nicht allein. Mehrere Aktionen im Raum Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm sind geplant. Auch Einsatzkräfte melden sich bereit.

