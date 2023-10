Landkreis Neu-Ulm

Franz Schmid zieht in den Landtag – wofür steht der AfD-Politiker?

Plus Der Neu-Ulmer Kreisvorsitzende der AfD schafft auf Anhieb den Einzug in den Landtag. Was er sich vorgenommen hat und wo er sich selbst politisch verortet.

Von Michael Ruddigkeit

Bei der vorletzten Landtagswahl in Bayern durfte Franz Schmid noch nicht mal wählen. Künftig sitzt der 23-Jährige selbst im Landtag und bestimmt über die Geschicke des Freistaats mit. Wer ist der Mann aus Babenhausen, der in der AfD eine rasante Karriere gemacht hat und nun mit dem drittstärksten Ergebnis seiner Partei in Schwaben ins Maximilianeum zieht?

Franz Schmid holt die drittmeisten Stimmen der AfD in Schwaben

Schmid ist gebürtiger Augsburger, aber in Babenhausen aufgewachsen. Nach der Hauptschule hat er eine Ausbildung zum Kinderpfleger absolviert. Eine Tatsache, die ihm bei der Landtagswahl genutzt hat, wie er glaubt, denn viele Bürgerinnen und Bürger fänden es gut, dass nicht nur Akademiker im Parlament sitzen. Der 23-Jährige holte im Stimmkreis Neu-Ulm 17,7 Prozent der Erststimmen, er hat aber darüber hinaus in Schwaben viele Zweitstimmen bekommen, weshalb er in der Liste drei Plätze nach vorne gewählt wurde.

