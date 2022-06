In den Neu-Ulmer Kreiskliniken gibt es jetzt kostenloses WLAN

Bisher stand für Patientinnen und Patienten der Kliniken im Landkreis kein Gratis-Internet zur Verfügung. Das stellte vor allem in der Notaufnahme ein Problem dar.

Es gibt Gelegenheiten, da ist es ganz besonders wichtig, mit anderen zu reden, etwa wenn man in der Notaufnahme sitzt und Freunden oder Verwandten mitteilen will, was mit einem los ist. Doch das war früher im Weißenhorner Krankenhaus ausgesprochen schwierig, denn gerade in diesem Bereich der Klinik funktionierte das Netz ganz besonders schlecht. Das ist nun anders: Die Kreisspitalstiftung hat mittlerweile in ihren drei Häusern in Neu-Ulm, Illertissen und eben Weißenhorn ein neues WLAN-Netz in Betrieb genommen. Das soll vor allem den Patientinnen und Patienten Erleichterungen bringen.

An einer Stelle war der Handyempfang besonders schlecht

Der schlechte Handyempfang in der Notaufnahme hatte vielen Menschen ganz ordentlich zu schaffen gemacht, erinnert sich Stiftungssprecherin Edeltraud Braunwarth. "Der Empfang war sehr schlecht. Manche Leute waren regelrecht verzweifelt, weil sie ihre Angehörigen erreichen wollten. In solch einer Situation will man doch reden." Das Problem ist seit Kurzem behoben, die Stiftung hat jetzt endlich ein funktionierendes WLAN-Netz bekommen, in das sich alle einloggen können.

Das war nicht ganz einfach, erklärt Christian Pröll, der zuständige Geschäftsbereichsleiter für Bau, Technik und Beschaffung in der Kreisspitalstiftung. Es gib zwar schon lange WLAN in den drei Häusern, doch das diente ausschließlich der internen Kommunikation. Und: Es überträgt auch sensible medizinische Daten. Deshalb konnte auf die bestehenden Router nicht einfach ein weiteres Netz aufgesetzt werden: Hacker hätten unter Umständen leichter in die Klinikkommunikation eindringen können. Das ist jetzt nicht mehr möglich, versichert Pröll.

Für das WLAN der Kreiskliniken ist kein Passwort nötig

Dafür dauerte es allerdings auch etwas länger, bis das neue WLAN in Betrieb gehen konnte. Als Anbieter wurde BayernWLAN gewonnen. Das ist ein öffentliches Netz, getragen vom Ministerium für Finanzen und Heimat. Das sorgt mittlerweile an vielen Stellen im Freistaat für einen kostenlosen Zugang zum Internet. Jetzt eben auch in der Kreisspitalstiftung. Pröll betont besonders, es sei für die Patientinnen und Patienten, sowie für Besucher, besonders einfach, sich dort gratis einzuwählen: "Man braucht kein Passwort." Somit können die Menschen im Internet surfen und Musik oder Filme streamen. Illegale Inhalte lassen sich allerdings nicht abrufen. Nun stehen den Patientinnen und Patienten nicht mehr nur die herkömmlichen Telefone zur Verfügung - und das bereits seit der ersten Corona-Welle kostenlos - sie können nun auch Video-Anrufe tätigen, was nach Ansicht von Edeltraud Braunwarth oft deutlich besser ist, als der Anruf nach alter Väter Sitte.

Während allerdings in Weißenhorn und Neu-Ulm der Netzausbau schon abgeschlossen ist, konnten bisher in Illertissen noch nicht alle vorgesehenen Zugangspunkte installiert werden. Insgesamt spricht Pröll von einer "schnellen und sicheren Lösung zum Wohle der Patientinnen und Patienten".

