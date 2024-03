Landkreis Neu-Ulm

vor 1 Min.

Jetzt wird die Axt bei den Kreiskliniken im Kreis Neu-Ulm angelegt

Kann in der Donauklinik noch alles so bleiben, wie es ist? Unter anderem darüber wird bei einer Klausurtagung entschieden, bei der es ans Eingemachte gehen soll.

Plus Angesichts der Landkreisfinanzen zeigt sich die Kommunalpolitik entschlossen, einschneidende Entscheidungen zu treffen und Gesundheitseinrichtungen zu schließen.

Von Ronald Hinzpeter

Die Signale sind eindeutig: Bei den Kreiskliniken wird geholzt. Angesichts eines überbordenden Defizits und einer mehr als klammen Kreiskasse sollen demnächst einschneidende Veränderungen beschlossen werden. Im zuständigen Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen war am Freitag eine beinahe grimmige Entschlossenheit zu spüren und auch in den Wortbeiträgen zu hören. Es existiert bereits eine Liste von Einrichtungen, welche die Kreisverwaltung für verzichtbar hält, weil sie nicht zu den sogenannten Pflichtaufgaben gehören – und das sorgte wiederum für Missstimmung: Wenn darüber nun öffentlich diskutiert werde, könnte das zu massiver Verunsicherung nicht zuletzt bei den Beschäftigten führen. Noch ist nichts entschieden, doch diese Aufstellung, wo gespart werden könnte, zeigt durchaus, wohin die Reise gehen könnte. Betroffen wären vor allem zwei Standorte.

Streichliste bei den Kliniken soll vorerst nicht abgearbeitet werden

In den vergangenen Wochen hat die Kreispolitik bereits in verschiedenen Ausschüssen über Einsparungen diskutiert und abgestimmt. Die Vorschläge stammten allesamt aus der Kreisverwaltung. Auch im sogenannten Krankenhausausschuss kam nun eine solche Zusammenstellung auf den Tisch. Doch Landrätin Eva Treu hatte noch am Vorabend der Sitzung bei den Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen interveniert, um eine Entscheidung zu verschieben. Wie sie am Freitag erklärte, sei es nicht sinnvoll, die kurze Liste jetzt Punkt für Punkt abzuarbeiten. Besser wäre es, im Mai bei einer Klausurtagung Richtungsentscheidungen zu treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen