Jugend musiziert: Das sind die Besten der Region

Plus Der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" zeigt einmal mehr, welches Talent in den jungen Musikerinnen und Musikern vor Ort schlummert. Das sind die Preisträger.

Rundum zufrieden sei er, sagt Jens Blockwitz, stellvertretender Leiter der Neu-Ulmer Musikschule. Der Regionalentscheid des 60. Wettbewerbs "Jugend musiziert", nach der Corona-Pause für mehrere Landkreise wieder live in den Räumen der Neu-Ulmer Musikschule, brachte viele erste Preise für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region.