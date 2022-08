Lichterkette am Nachthimmel: Satelliten von Elon Musk stecken dahinter

Am Nachthimmel rund um Ulm und den Kreis Neu-Ulm war am Wochenende ein seltsames Lichterspiel zu beachten. Ein Experte des Planetariums in Laupheim klärt auf.

Wer am Wochenende in den Nachthimmel über der Region rund um Ulm und den Kreis Neu-Ulm blickte, rieb sich womöglich etwas verwundert die Augen. Ein seltsames Lichterspiel war zu beobachten: Eine leuchtende Perlenkette erschien und "wanderte" in gerader Linie über den Himmel. In den sozialen Netzwerken wurden davon gleich etliche Bilder veröffentlicht. Doch was war das? Manfred Konrad von der Sternwarte und dem Planetarium in Laupheim klärt auf.

Das Lichterspiel war jeweils am Samstag und Sonntag gegen kurz vor 22 Uhr zu sehen, am Samstag deutlich besser als am Sonntag. Die Lichter "spazierten" von Westen nach Süden.

Starlink-Satelliten waren am Wochenende am Nachthimmel über Neu-Ulm zu sehen. Foto: Michael Kroha

Starlink-Satelliten am Sternenhimmel: Tesla-Chef und sein Internet-Projekt

Der Hintergrund war jeweils derselbe: Es gehört zu einem Projekt für schnelleres Internet. Und dahinter steckt einer der reichsten Menschen der Welt, Tesla-Chef und Paypal-Mitbegründer Elon Musk. "Starlink" ist der Name des Vorhabens, in dessen Zuge Musks privates Raumfahrtunternehmen "SpaceX" seit 2019 mittlerweile mehr als 5000 Satelliten ins All geschossen hat. Von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien machen sich sogenannte SpaceX Falcon-9-Raketen immer wieder bei einer "Starlink-Mission" auf den Weg gen Himmel.

Hier startet eine SpaceX Falcon-9-Rakete mit der Starlink-Mission 3-3 vom Space Launch Complex-4E an der Vandenberg Space Force Base, Kalifornien. Foto: Kadielle Shaw/U.S. Space Force via AP, dpa

Meist sind es 50 bis 60 Exemplare pro Start. Wie Manfred Konrad von der Sternwarte Laupheim erklärt, kam es am vergangenen Freitag, 19, August, zu einem erneuten Start. 53 Satelliten seien dieses Mal an Bord gewesen. Hat die Rakete ihre vorgesehene Umlaufbahn erreicht, werden die Satelliten einzeln freigegeben und fliegen dann eine Zeit lang in einer Reihe. Sie bilden quasi einen Zug, den sogenannten "Starlink-Train", erklärt Konrad. Vom Kontrollzentrum aus werden die Satelliten über eingebaute Triebwerke an ihre vorgesehene, meist höhere Position gebracht. Eine derartige Perlenkette, wie sie am Samstag und Sonntag zu sehen war, sei daher eigentlich ausschließlich kurz nach dem Abheben einer Rakete zu beobachten. Zu diesem Zeitpunkt würden die Satelliten noch eng beieinanderfliegen, sich später immer mehr von einander entfernen.

Auch wenn es nicht die erste Rakete mit Starlink-Satelliten war, so sei das Lichterspiel am Himmel dennoch "relativ selten". "Da muss vieles zusammenpassen", sagt Konrad. Die Satelliten müssten unter anderem rechtzeitig in die Dämmerung hineinfliegen.

Satelliten-Lichterkette war auch in anderen Teilen Europas zu sehen

Wie andere Medien berichten, war die Satelliten-Lichterkette am Wochenende auch in anderen Teilen Europas zu sehen, etwa in der Schweiz. Leuchten tun aber nicht die Satelliten. "Das sind ja keine Flugzeuge, die Positionslichter brauchen", so der Sprecher der 1975 gegründeten Sternwarte. Die Satelliten würden lediglich die Sonne reflektieren. Theoretisch seien einzelne Satelliten täglich am Himmel zu beobachten. Zum Teil aber seien sie abgedunkelt. "Das wäre sonst der Wahnsinn, nach ganze Nachthimmel voll. Das würde stören bei der Astronomie", sagt Konrad.

"Ein generelles Problem", so der Sternebeobachter. Das Projekt gilt daher auch als sehr umstritten. Auf der anderen Seite aber könne das riesigen Satelliten-Netzwerks, das die Erde flächendeckend mit Internet versorgen soll, "extrem nützlich" sein. "Auch auf einer Wiese im Nirgendwo können Sie Ihre Antenne setzen und zwischen 150 und 300 Mbit pro Sekunden haben", sagt Konrad. "Das ist sehr wichtig für Entwicklungsländer." Derzeit unterstütze das Unternehmen "SpaceX" auch die Ukraine mit kostenlosen Internet-Terminials, um dort trotz Krieg die Kommunikation aufrecht erhalten zu können.

Wann wieder eine solche Lichterkette am Himmel zu beobachten ist, hängt von den Raketenstarts ab. Auf dem Internetportal heavens-above.com sind alle Starts und Überflüge von "Starlink" aufgelistet. Mithilfe der Internetseite findstarlink.com lässt sich herausfinden, zu welcher Uhrzeit an bestimmten Orten die Starlink-Satelliten gut oder eher schlecht zu erkennen sind.