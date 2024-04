Maibaumfeiern 2024 im Kreis Neu-Ulm: Die Termine für den Tanz in den Mai

Der Mai steht vor der Tür und das heißt, es gibt wieder jede Menge Maibaumfeste. Eine Übersicht zu den bekannten Maifesten und Maitänzen in der Region.

Ob Maibaumfest, Tanz in den Mai oder Maibaumstellen – im Landkreis Neu-Ulm und der näheren Umgebung wird der Beginn des Wonnemonats gebührend und zuhauf gefeiert. In unserer Übersicht sind die wichtigsten Informationen zu den Festen zusammengestellt. Vier Dörfer haben es etwas eilig und feiern schon am Freitag, drei am Samstag und die große Mehrheit veranstaltet die Maifeier am Dienstag, 30. April. Typischerweise ist für musikalische Unterhaltung, Programm und das leibliche Wohl gesorgt und es geht meist gegen Abend los.

Anmerkung der Redaktion: Fehlt Ihnen ein Fest? Dann schicken Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit den wichtigsten Daten, vielen Dank!

Maibaumfeiern, Maibaumfeste am Freitag, 26. April



Ludwigsfeld ( Neu-Ulm ): Beim Brunnen in Ludwigsfeld beginnt schon um 17.40 Uhr die Maifeier , unter der Mitwirkung der Kindergärten und der Erich Kästner-Grundschule. Organisator ist wieder die Union der Ludwigsfelder Vereine – für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Witzighausen (Senden): Maibaumfeier um 18 Uhr vor der Gemeinschaftshalle

Jedesheim: Maibaumfeier um 18.30 Uhr vor der Jedesheimer Gemeindehalle



Gerlenhofen: Der Vereinsring Gerlenhofen lädt um 18.30 Uhr zur Maifeier vor der Mehrzweckhalle ein. Das Fest wird von der Kita Spatzennest, der Grundschule, den Notenklecksen sowie der Musikkapelle umrahmt. Hergerichtet wird der Maibaum um 16 Uhr.

Maibaumfeiern, Maibaumfeste am Samstag, 27. April

Obenhausen ( Buch ): Am Feuerwehrhaus wird um 18 Uhr der Maibaum gefeiert. Die Kinder der Kita Purzelbaum und die "Blasmusikfreunde Buch & Obenhausen" sorgen für Unterhaltung .

Am wird um 18 Uhr der Maibaum gefeiert. Die Kinder der Kita Purzelbaum und die "Blasmusikfreunde & Obenhausen" sorgen für . Buch : Auf dem Parkplatz von "Dr. Brachmann" veranstalten die Bucher Vereine um 17.30 Uhr ein Maifest .

Auf dem Parkplatz von "Dr. Brachmann" veranstalten die Bucher Vereine um 17.30 Uhr ein . Dattenhausen ( Altenstadt ): am Feuerwehrhaus um 19 Uhr mit gemütlichem Beisammensein im Florianstüble.

Das Maibaumstellen ist kein leichtes Unterfangen: hier in Aufheim haben damals 2017, 40 Männer für 30 Minuten arbeiten müssen. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Maifeiern, Maibaumfeste in und um Neu-Ulm am Dienstag, 30. April

Maibaumfeier und Rock in den Mai in Neu-Ulm : Am Rathausplatz in Neu-Ulm läutet die Stadtkapelle ab 17.30 Uhr die Feierlichkeiten ein. Um 19 Uhr geht es mit der Funky-Blues-Band "Dogbrother" weiter. Ab 20.30 Uhr übernimmt die Rockband Jesus George . Für das leibliche Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr Neu-Ulm und ein Foodtruck der Illerbuben. Ferner gibt es einen Cocktailstand.

Am Rathausplatz in läutet die Stadtkapelle ab 17.30 Uhr die Feierlichkeiten ein. Um 19 Uhr geht es mit der Funky-Blues-Band "Dogbrother" weiter. Ab 20.30 Uhr übernimmt die Rockband . Für das leibliche Wohl sorgt die und ein Foodtruck der Illerbuben. Ferner gibt es einen Cocktailstand. Burlafingen ( Neu-Ulm ): Der Vereinsring hat wieder den Maibaum aufgestellt, gefeiert wird von 18 bis 21 Uhr am Dorfplatz, mit Beteiligung des Schützenvereins, den Tanzeinlagen der vier Kindergärten und Blasmusik. Es gibt Getränke sowie Bratwürste vom Grill. Zu Beginn wird geböllert!

Der hat wieder den Maibaum aufgestellt, gefeiert wird von 18 bis 21 Uhr am Dorfplatz, mit Beteiligung des Schützenvereins, den Tanzeinlagen der vier Kindergärten und Blasmusik. Es gibt sowie Bratwürste vom Grill. Zu Beginn wird geböllert! Pfuhl ( Neu-Ulm ): Der Vereinsring Pfuhl lädt zur Maibaumfeier vor dem Alten Rathaus ein. Los geht es um 19 Uhr. Für den feierlichen Rahmen sorgen die Böllerschützen, die Feuerwehrkapelle samt ihrer Nachwuchskapelle, der Singverein, die EC-Kids sowie die Line Dancer der Seejockel. Im Anschluss wird im Hinterhof von Museumsstadl und Haus der Musik in den Mai hineingefeiert. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Der Pfuhl lädt zur vor dem Alten Rathaus ein. Los geht es um 19 Uhr. Für den feierlichen Rahmen sorgen die Böllerschützen, die Feuerwehrkapelle samt ihrer Nachwuchskapelle, der Singverein, die EC-Kids sowie die Line Dancer der Seejockel. Im Anschluss wird im Hinterhof von Museumsstadl und Haus der Musik in den Mai hineingefeiert. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Holzschwang ( Neu-Ulm ): Tanz in den Mai auf dem Holzschwanger Dorffest mit der Band "Albkracher" ab 19 Uhr. Einlass ab 16 Jahren, Eintritt kostet 10 Euro.

Tanz in den Mai auf dem Holzschwanger Dorffest mit der Band "Albkracher" ab 19 Uhr. Einlass ab 16 Jahren, Eintritt kostet 10 Euro. Thalfingen ( Elchingen ): Maifeier am Dorfplatz ab 19.15 Uhr

am Dorfplatz ab 19.15 Uhr Nersingen : Maibaumfeier , Bockbierfest und Tanz in den Mai in der Gemeindehalle Nersingen .

, Bockbierfest und Tanz in den Mai in der Gemeindehalle . Maibaumfeier in Neuhausen ( Holzheim ): auf dem Kinderspielplatz um 18 Uhr. Der Kindergarten, Männergesangsverein und die Schützenkapelle umrahmt die Feierlichkeiten, danach lädt der Feuerwehrverein Holzheim-Neuhausen zum gemütlichen Umtrunk am Spielplatz ein.

Maifeiern, Maibaumfest e in und um Senden und Weißenhorn am 30. April

Weißenhorn: Das Maibaumfest am Weißenhorner Hauptplatz ist abgesagt! Die Gemeinde bittet um Verständnis.

Senden: Maibaumfeier um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz

um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz Wullenstetten: Maibaumfeier am "Waaghäusle" (bei der Kirche) um 18 Uhr, mit Musik und Verpflegung.

Vöhringen (Illerzell): Maibaumfeier mit Tanz des Kindergartens Pusteblume und Musik der Trachtenkapelle Illerzell, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

mit Tanz des Kindergartens Pusteblume und Musik der Trachtenkapelle Illerzell, um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Attenhofen: Maibaumaufstellen am Gasthaus und Landhotel Hirsch ab 18 Uhr sowie anschließender Feier im Stadel. Die Attenhofener Kapelle sorgt für musikalische Unterhaltung, draußen wird es einen Foodtruck geben.

Bellenberg: um 18 Uhr an der Turn- und Festhalle

Pfaffenhofen an der Roth: Maifeier um 17 Uhr auf dem Kirchplatz vor dem Rathaus, mit Darbietungen des Kindergartens St. Monika und musikalischer Umrahmung der Marktmusikanten. Die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen sorgt fürs leibliche Wohl.

Pfaffenhofen hatte vergangenes Jahr einen Christbaum als Maibaum. Er gewann sogar das Voting unserer Zeitung für den schönsten Maibaum im Landkreis 2023. Foto: Alexander Kaya

Maifeiern, Maibaumfeste in und um Illertissen am Dienstag, 30. April 2024

Illertissen : Es gibt wieder eine große Maibaumfeier mit einer "Tanz in den Mai"-Party. Los geht es am Schrannenplatz um 18 Uhr mit musikalischer Unterhaltung der Stadtkapelle Illertissen sowie kulinarischer Versorgung des TSV Illertissen . Danach wird ab 20 Uhr in der historischen Schranne in den Mai getanzt – um 20 Uhr geht es dort los, mit entsprechender Musik der "Maybacher" und einer Mai-Bar der Feuerwehr . Besucherinnen und Besucher in Tracht bekommen ein Getränk geschenkt, Einlass ab 18 Jahren, Karten gibt es an der Abendkasse für acht Euro.

Es gibt wieder eine große mit einer "Tanz in den Mai"-Party. Los geht es am Schrannenplatz um 18 Uhr mit musikalischer der Stadtkapelle sowie kulinarischer Versorgung des . Danach wird ab 20 Uhr in der historischen Schranne in den Mai getanzt – um 20 Uhr geht es dort los, mit entsprechender Musik der "Maybacher" und einer Mai-Bar der . Besucherinnen und Besucher in Tracht bekommen ein Getränk geschenkt, Einlass ab 18 Jahren, Karten gibt es an der Abendkasse für acht Euro. Tiefenbach ( Illertissen ): Der Vereinsring Tiefenbach organisiert wieder eine Maibaumfeier , los geht es um 18.30 Uhr am Pavillon auf dem Michl-Streit-Platz.

Der Tiefenbach organisiert wieder eine , los geht es um 18.30 Uhr am Pavillon auf dem Michl-Streit-Platz. Au ( Illertissen ) : Maibaumaufstellung mit anschließender Feier um 16 Uhr am Rathausplatz

: Maibaumaufstellung mit anschließender Feier um 16 Uhr am Rathausplatz Oberroth : Maibaumfeier aller Vereine um 18 Uhr am Feuerwehrhaus .

Maifeiern, Maibaumfeste in und um Altenstadt am Dienstag, 30. April 2024

Altenstadt: Das Maifest fällt heuer aus! Einen Baum gibt es aber trotzdem.

Filzingen ( Altenstadt ): Maibaumfeier der Filzinger Vereine um 18.30 Uhr am Dorfbrunnen. Der Kindergarten singt ein Frühlingslied und es gibt Essen und Trinken.

der Filzinger Vereine um 18.30 Uhr am Dorfbrunnen. Der Kindergarten singt ein Frühlingslied und es gibt Essen und Trinken. Untereichen ( Altenstadt ): Maibaumfeier um 19 Uhr auf der Wiese beim Feuerwehrhaus . Veranstaltet von der Feuerwehr , musikalisch umrahmt von den Sandberg-Musikanten, anschließendes Beisammensein im Feuerwehrhaus .

um 19 Uhr auf der Wiese beim . Veranstaltet von der , musikalisch umrahmt von den Sandberg-Musikanten, anschließendes Beisammensein im . Illereichen ( Altenstadt ): Maibaumfeier der Illereicher Vereine um 19.30 Uhr vor dem ehemaligen Gasthaus Linde. Hier gestalten die Kinder des Turnvereins das Programm mit und es geht anschließend in der Turnhalle des TV Illereichen weiter, in der Getränke und Essen angeboten werden.

der Illereicher Vereine um 19.30 Uhr vor dem ehemaligen Gasthaus Linde. Hier gestalten die Kinder des Turnvereins das Programm mit und es geht anschließend in der Turnhalle des weiter, in der und Essen angeboten werden. Herrenstetten ( Altenstadt ) : Entfällt ebenfalls, auch hier steht der Maibaum trotzdem.

: Entfällt ebenfalls, auch hier steht der Maibaum trotzdem. Kellmünz: Maibaumfeier um 18.30 Uhr am Marktplatz

Maifeiern, Maibaumfeste in und um Babenhausen am Dienstag, 30. April 2024

Babenhausen: um 18 Uhr am Rathaus mit Blasmusik und Programm sowie gastlicher Bewirtung durch den Naturnahen Kindergarten und dem Touristikverein Babenhausen.

Klosterbeuren: um 19 Uhr, mit Bewirtung und Musik durch die Musikkapelle Klosterbeuren

um 19 Uhr, mit Bewirtung und Musik durch die Musikkapelle Klosterbeuren Winterrieden: Maibaumfeier der Katholischen Landjugendbewegung im Feuerwehrhaus um 19.30 Uhr. Die Musikkapelle, Böllerschützen und die Chorgemeinschaft wirken am Programm mit.

Unterschönegg: um 19.30 Uhr bei der Kirche

Maifeiern, Maibaumfeste am Mittwoch, 1. Mai