Massive Beschwerden: So werden die Fahrpläne für Bus und Bahn angepasst

Im Kreis Neu-Ulm gibt es seit dem Fahrplanwechsel im Dezember massiven Ärger. Das Landratsamt reagiert nun, die Fahrpläne werden angepasst. Die Änderungen im Überblick.

Über einen Monat ist der Fahrplanwechsel im öffentlichen Personennahverkehr im Kreis Neu-Ulm schon her. Vor allem Eltern von Schulkindern laufen aber noch immer Sturm gegeben die zum 10. Dezember 2023 getroffenen Änderungen. Das zuständige Neu-Ulmer Landratsamt hat zwischenzeitlich reagiert. Zum 8. Januar wurden bereits erste Anpassungen vorgenommen, zum 15. Januar sollen weitere folgen. Ein Überblick.

Diese Anpassungen erfolgten zum 8. Januar bei Bus und Bahn im Kreis Neu-Ulm

Linie 850: Ulm – Nersingen – Günzburg

Das bisherige Fahrtenangebot der Linie 850 wird zwischen Ulm und Ober- und Unterfahlheim weitestgehend durch die neue Buslinie 86 ersetzt.

und Ober- und weitestgehend durch die neue Buslinie 86 ersetzt. Fahrtnummer (Kurse) 4 und 42 fahren in Richtung Ulm ZOB wieder über Pfuhl und Offenhausen .

(Kurse) 4 und 42 fahren in Richtung ZOB wieder über Pfuhl und . Fahrtnummer (Kurs) 17 neue Abfahrt 13.02 Uhr Schulzentrum Pfuhl

(Kurs) 17 neue Abfahrt 13.02 Uhr Schulzentrum Pfuhl Auf der Linie 850 verbleiben einzelne Fahrten zwischen Ulm und Günzburg . Im Stadtgebiet Neu-Ulm wird der Linienverlauf angepasst und führt über Wiblinger Steig und Industriegebiet Finninger Straße .

und . Im Stadtgebiet wird der Linienverlauf angepasst und führt über Wiblinger und Industriegebiet . Am Wochenende verkehrt die Linie 850 nicht mehr.

Linie 86: Ulm – Nersingen – Unterfahlheim

Fahrtnummer (Kurs) 102 beginnt um 6.50 Uhr in Straß und fährt ab Schulzentrum Pfuhl über Pfuhl und Offenhausen nach Ulm ZOB.

(Kurs) 102 beginnt um 6.50 Uhr in und fährt ab Schulzentrum Pfuhl über Pfuhl und nach ZOB. Fahrtnummer (Kurs) 113 entfällt und geht auf Linie 850 über.

Linie 71: Ulm – Neu-Ulm Industriegebiet – Ludwigsfeld

Fahrtnummer (Kurs) 759 bedient an Schultagen die neuen Haltestellen Maximilianstr. und Lessinggymnasium

(Kurs) 759 bedient an Schultagen die neuen Maximilianstr. und Lessinggymnasium Fahrtnummer (Kurs) 756 Fahrzeitprofil angepasst.

(Kurs) 756 Fahrzeitprofil angepasst. Fahrtnummer (Kurs) 762 neue Abfahrt 13.05 Uhr verlängert bis Ulm – neue Haltestellen Neu-Ulm Maximilianstr. und Lessinggymnasium

Diese Anpassungen erfolgen zum 15. Januar bei Bus und Bahn im Kreis Neu-Ulm

Das Landratsamt habe die kritischen Rückmeldungen aus der Bevölkerung sehr ernst genommen, heißt es in der Pressemitteilung am Donnerstag. Unter anderem aufgrund von Genehmigungsabläufen könnten Lösungen aber nicht sofort bereitgestellt werden. Nachdem die Regierung von Schwaben jetzt aber weitere Anpassungen genehmigt hat, erfolgen zum 15. Januar folgende Änderungen:

Linien 72 und 73: Verstärkung des Angebotes zwischen Senden/Ay und Christoph-Probst-Realschule, Neu-Ulm

Linie 72: Illertissen – Vöhringen – Senden – Gerlenhofen – Ulm

Linie 73: Weißenhorn – Vöhringen – Senden – Gerlenhofen – Ulm

Die Fahrtnummer (Kurs) 024 der Linie 72 wird verstärkt, indem die Fahrtnummer (Kurs) 158 der Linie 73 zur Realschule Neu-Ulm nicht erst in Gerlenhofen, Haltestelle Kapelle, um 7.33 Uhr beginnt, sondern bereits in Senden, Zeisestraße um 7.17 Uhr mit bedient wird. Dadurch wird eine Kombination der beiden Linien geschaffen, die zu einer Verbesserung beiträgt.

Fahrgäste zur Christoph-Probst-Realschule Neu-Ulm werden dringend gebeten, den Bus zur Schule zu benutzen, der planmäßig zu Schulbeginn um 7.47 Uhr am Schulhaus ankommt (Haltestelle Neu-Ulm Realschule).

Linien 72/73/728: Neuordnung der Fahrtnummern (Kurse) in Vöhringen zur besseren Anbindung der Schulen und zur Verbesserung der Fahrgastströme

Linie 73: Weißenhorn – Vöhringen – Senden – Gerlenhofen – Ulm

Fahrtnummer (Kurs) 68 wartet an der Grundschule Vöhringen Nord bis 11.30 Uhr

Linie 728: Vöhringen – Illerzell – Senden – Freudenegg

Fahrtnummer (Kurs) 092 verkehrt nicht mehr ab Vöhringen Bahnhof um 12.57 Uhr, sondern beginnt erst an der Grundschule Nord in Vöhringen um 13.09 Uhr.

Linie 72: Illertissen – Vöhringen – Senden – Gerlenhofen – Ulm

Fahrtnummer (Kurs) 090 wartet an der Realschule Vöhringen bis 12.55 Uhr und fährt dann auf direktem Weg weiter nach Illerzell Süd

Dadurch leicht geänderte Abfahrtszeiten am Gymnasium Illerzell in Richtung Senden und Ay:

13.01 Uhr (Linie 72 bis Freudenegg)

13.10 Uhr (Linie 72 bis Ulm )

) 13.18 Uhr (Linie 728 verkehrt über Ay, Germanenstraße weiter über Ay bis Senden, Engelhartschule)

Linien 72: Verbindung Senden Bahnhof – Emershofen

Linie 73: Ulm – Gerlenhofen – Senden – Vöhringen – Weißenhorn

Fahrtnummer (Kurs) 027 fährt aufgrund der guten Auslastung bereits um 7.10 Uhr am Bahnhof Senden los (bisher 7.20 Uhr). Damit werden alle folgenden Haltestellen ebenfalls 10 Minuten früher angefahren, sodass die Haltestelle Emershofen ( Von-Vöhlin-Straße ) um 7.45 Uhr mitbedient werden kann.

Linie 769: Neuer Startpunkt bei den Fahrten am Morgen

Linie 769: Aufheim – Holzschwang – Hittistetten – Weißenhorn

Die Fahrten ab Aufheim in den Morgenstunden beginnen jetzt bereits in Senden in der Aufheimer Straße. Bis jetzt war Startpunkt Aufheim-Hauffstraße. Die jeweiligen Abfahrtzeiten Aufheimer Straße sind 7.04 Uhr, 7.13 Uhr und 8.04 Uhr.

Linien 711/713: Bessere Abstimmung der Busverkehre auf die Schulanfangs- und Schulschlusszeiten besonders der Grundschulen in Weißenhorn

Linie 713: Weißenhorn – Obenhausen

Abfahrt in Richtung Obenhausen von Weißenhorn Grundschule Nord um 15.50 Uhr sowie Weißenhorn Grundschule Süd Bucht um 15.55 Uhr, um in Obenhausen Anschlüsse zu den Linien 920 ( Babenhausen ) und 929 ( Rennertshofen und Illertissen ) ab 16.15 Uhr zu gewinnen.

Linie 711: Meßhofen – Ingstetten – Roggenburg – Weißenhorn

Die Haltestelle Weißenhorn Grundschule Süd Bucht wird neu ebenfalls um 14.03 Uhr und 16 Uhr in Fahrtrichtung Weißenhorn Bahnhof angefahren.

Süd Bucht wird neu ebenfalls um 14.03 Uhr und 16 Uhr in Fahrtrichtung angefahren. Wer mit dem Bus weiter in Richtung Emershofen fahren möchte, für den ist am Bahnhof Weißenhorn ein Umstieg von der Buslinie 711 zur Buslinie 73 erforderlich.

Linie 713: Stündlicher Stadtverkehr mit Verdichterfahrten von Montag bis Freitag

Linie 713: Weißenhorn – Obenhausen

Die Linie 713 (neu eingeführt zum 10.12.23) bedient von Montag bis Freitag zusätzlich stündlich die Grundschule Nord (Krankenhaus) und verkehrt ab Bahnhof Weißenhorn über die Haltestellen Altstadt, Grundschule Süd, Kolpingstraße (Mittelschule), Buchenweg, Birkenweg (Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium), Oderstraße (Altenheim) und zurück über Zeppelin-, Schubert- und Schulstraße weiter nach Grafertshofen, Bubenhausen , Gannertshofen und Dietershofen bis nach Obenhausen .

Deshalb bitte leichte Verschiebung der bisher gültigen Abfahrtszeiten beachten!

Neuordnung der Abfahrtszeiten am Bahnhof Weißenhorn nach Ankunft RS71 aus Ulm um 7.21 Uhr

7.23 Uhr: Linie 713 in Richtung Birkenweg von Steig 7

von 7 7.28 Uhr: Linie 763 in Richtung Buchenweg und Pfaffenhofen von Steig 3 (dafür entfällt die Abfahrt der Linie 711 ab Steig 5)

von 3 (dafür entfällt die Abfahrt der Linie 711 ab 5) 7.30 Uhr: Linie 73 in Richtung Birkenweg von Steig 2

von 2 7.35 Uhr: Linie 769 in Richtung Birkenweg von Steig 8

Die erfolgten Änderungen will das Landratsamt Neu-Ulm jetzt beobachten und weitere Rückmeldungen sammeln. Gegebenenfalls kann zum 19. Februar erneut nachjustiert werden. Bürgerinnen und Bürger, die Beschwerden und Hinweise zum Fahrplan haben, werden gebeten, diese schriftlich per E-Mail an oepnv@lra.neu-ulm.de oder auf der Internetseite www.landkreis-nu.de/oepnv über ein Online-Formular zu melden. (AZ)