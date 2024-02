Landkreis Neu-Ulm

16:42 Uhr

Mehr Tote bei Verkehrsunfällen: So will die Polizei gegensteuern

Eine 69-Jährige überlebte einen Unfall auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden nicht. Ihr Auto wurde von einem 49-Jährigen in einem Maserati mit über 200 km/h gerammt.

Plus Im Kreis Neu-Ulm starben in 2023 deutlich mehr Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr als noch im Jahr zuvor. Die Polizei ist wegen der Entwicklung in Sorge.

Von Felix Futschik

Gegen den mutmaßlichen Verursacher des tödlichen Unfalls auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden ist kürzlich Anklage erhoben worden. Ein 49-Jähriger rammte mit über 200 km/h das Auto einer 69-Jährigen, die Frau starb. Die Polizei führt den Vorfall bei der Vorstellung ihrer Unfallstatistik am Mittwoch als Beispiel für eine alarmierende Entwicklung auf: Im Kreis Neu-Ulm sowie im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ist die Zahl der Toten bei Verkehrsunfällen deutlich gestiegen. "Die Entwicklungen des vergangenen Jahres beobachten wir mit großer Sorge – jeder Mensch, der im Straßenverkehr sein Leben verliert, ist einer zu viel", so Polizeivizepräsident Dominikus Stadler.

Insgesamt 59 Menschen haben in 2023 bei Unfällen im Bereich zwischen Donau und Bodensee ihr Leben verloren. Das sind 25,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor (47). Die Zahl der Verkehrstoten liegt über dem langjährigen Schnitt und ist so hoch wie seit sechs Jahren nicht mehr. Die meisten Unfälle mit Todesfolge passierten auf Landstraßen (34).

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

