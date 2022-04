Landkreis Neu-Ulm

Prozess: Hat ein Anleiter Behinderte misshandelt und vergewaltigt?

Plus Ein Mitarbeiter einer Werkstätte soll Behinderte sexuell belästigt und auch vergewaltigt haben. Nun steht er vor Gericht. Beim Prozessauftakt berichtet eine Polizistin.

Von Laura Mielke

Ende August 2021 kommt ein Ehepaar samt bevollmächtigten Betreuern und einem Anwalt zur Polizei und erstattet Anzeige. Es geht um mehrere mutmaßliche Sexualdelikte. Der Tatort: ihr Arbeitsplatz, eine Behindertenwerkstätte im Kreis Neu-Ulm. Die Gespräche dauern mehrere Stunden an. Ermittlungen der Polizei ergeben weitere Geschädigte. Nun steht ein 52-Jähriger, ihr damaliger Anleiter, vor dem Landgericht Memmingen. Zum Verhandlungsauftakt am Mittwoch wurde die sachbearbeitende Polizistin befragt. Wer ist der Mann, dem so etwas vorgeworfen wird?

