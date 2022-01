Landkreis Neu-Ulm

vor 35 Min.

Schlecker-Insolvenz: Was wurde aus den Filialen im Kreis Neu-Ulm?

Der Name "Schlecker" und die Läden der Drogeriemarktkette sind verschwunden. Zehn Jahre nach der Pleite gibt es in der Region aber noch viele Erinnerungen an die Marke.

Plus Die einst größte Drogeriemarktkette Europas musste im Januar 2012 Insolvenz anmelden. Auch in der Region gab es zahlreiche Schlecker-Filialen. Ein Überblick.

"Wissen Sie, wo hier früher die Schlecker-Filiale war?" Bei dieser Frage müssen einige Passantinnen und Passanten in Altenstadt kurz innehalten und nachdenken. Doch nicht nur dort. Es ist schließlich schon einige Zeit her, dass die Drogeriemarkt-Kette pleite ging. In Altenstadt kommt noch hinzu, dass das Gebäude, das einst den bekannten Laden-Schriftzug trug, heute gar nicht mehr existiert. Sogar das ganze Areal hat sich verändert. Auf dem ehemaligen Obermeier-Gelände in der Ortsmitte befindet sich heute der "Marktplatz Altenstadt" mit großer Aldi-Filiale, einem Wohn- und Geschäftshaus, Parkplätzen und Seniorenwohnanlage. Auch an anderen früheren Standorten von Schlecker im Landkreis Neu-Ulm hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Wir haben uns einen Überblick verschafft.

