Semmeln teurer, Bier teurer: Liegt das an den Rohstoffen?

Lokal Die Erzeugerpreise befinden sich weiter auf einem Höhenflug, doch die sind nur zum Teil daran schuld, wenn Verbraucher mehr bezahlen müssen. Auch an der diesjährigen Ernte liegt es nicht.

Warum wird das Brot immer teurer, warum müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher höhere Bierpreise schlucken? Gerade erst berichtete das Statistische Bundesamt von anhaltend stark steigenden Preisen für landwirtschaftliche Produkte. Vor allem Getreide hat seit dem vergangenen Jahr massiv angezogen. Doch das ist nicht unbedingt ein großer Inflationstreiber. Das sagt einer, der mit dem Auf und Ab im Agrarhandel bestens vertraut ist, Markus Grauer, Geschäftsführer der Raiffeisen-Ware Schwaben Allgäu GmbH. Und auch an der Ernte kann es nicht liegen, denn die ist trotz der großen Hitze in unserer Region deutlich besser ausgefallen als im vergangenen Jahr.