Tote, Inzidenzen, Intensivbetten: So ist die Corona-Lage im Kreis Neu-Ulm und der Umgebung

Plus Wie hoch ist die Corona-Inzidenz in meinem Ort? Wie viele Intensivbetten sind frei? Wie viele Menschen starben? Die Zahlen aus dem Kreis Neu-Ulm und der Region auf einen Blick.

Die Corona-Inzidenz für den Landkreis Neu-Ulm bleibt zwar auf einem hohen Niveau. Die Werte liegen aber deutlich unter dem vergangener Woche vom Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldeten Höchstwert von 770. Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, lag die Sieben-Tage-Inzidenz demnach bei 461,3. Binnen der vergangenen Woche kamen im Kreis Neu-Ulm 811 neue bestätigte Corona-Fälle hinzu. Doch wie ist die Lage auf den Intensivstationen? Wie hoch ist die Inzidenz in den jeweiligen Orten - wie im Umland? Und wie entwickelt sich die Zahl der Corona-Toten, nachdem vergangene Woche im Kreis Neu-Ulm ein trauriger Rekordwert erreicht wurde?