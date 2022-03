Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen: Elchinger fühlt sich von Behörden im Stich gelassen

Plus Philipp Engelmann aus Elchingen hat eine ukrainische Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Doch nun hat er mit unerwarteten Problemen zu kämpfen.

"Das Wichtigste derzeit ist: Die Kinder sind glücklich", sagt Philipp Engelmann. "Hier haben sie einen festen Ort, um vorerst runterzukommen, zu spielen und zu lachen." Das haben die vier, sechs und neun Jahre alten Kinder auch dringend nötig – zusammen mit ihrer Mutter sind sie aus der im Süden der Ukraine gelegenen Stadt Saporischschja geflohen. Der Ehemann und Vater ist dort geblieben, um gegen die russische Armee zu kämpfen. Seit dem Wochenende lebt die Mutter mit ihren Kindern bei Philipp Engelmann und seiner Frau Alexandra in Elchingen. Das Ehepaar hat sich bereit erklärt, die ukrainischen Flüchtlinge bis auf Weiteres bei sich aufzunehmen. Doch nun sind die Engelmanns zunehmend verärgert über die Behörden – sie fühlen sich im Stich gelassen.