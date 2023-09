Landkreis Neu-Ulm/Ulm

06:00 Uhr

So entstehen Fehler bei der Echzeitauskunft für Bus und Bahn

Hier zeigen die digitalen Hinweistafeln am Neu-Ulmer Bahnhof Verspätungen an. In anderen Fällen fehlen die Auskünfte über Verzögerungen.

Plus Ein Fahrgast wartet am Bahnsteig, doch der Zug kommt nicht. Informationen in der App oder auf der Anzeige bleiben aus. Verantwortliche erklären die Ursachen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Es ist ein Freitag im Juli, als ein Mann in Witzighausen auf den Zug nach Ulm wartet. Doch der kommt nicht – obwohl weder App noch die digitale Anzeigetafel am Bahnsteig eine Verzögerung anzeigen. Das Problem dahinter ist bekannt: Wenn Züge verspätet in Weißenhorn ankommen, wird die Verspätung nicht auf abfahrende Züge übertragen. Inzwischen hat die Deutsche Bahn, die dafür zuständig ist, eine Softwarelösung gefunden. Sie soll getestet werden, wenn der Betrieb auf der Linie nach Abschluss der Bauarbeiten wieder aufgenommen wird. Doch auch andere Probleme treten auf: Verspätungen und Ausfälle werden in manchen Fällen erst angezeigt, wenn die reguläre Abfahrtszeit verstrichen ist. Wie funktioniert die Technik – und warum funktioniert sie manchmal nicht?

Fehler in der Anzeige fallen Pendelnden immer wieder auf. Und das nicht allein bei Bussen, in denen teils die Technik für die Echtzeitnavigation fehlt und bei denen der Verkehr auf den Straßen die Ankunftszeiten auch kurzfristig noch durcheinanderbringen kann. Fahrgäste müssen informiert werden, wenn ein Zug mehr als fünf Minuten Verspätung hat. Auf der Illertalbahn von Memmingen nach Ulm habe das in dieser Woche nicht funktioniert, berichtet ein Pendler. "Die defizitären Vorgänge auf dieser Strecke setzen sich fort", beschwert er sich. Ein anderer Mann hat ähnliche Erfahrungen auf der Strecke Ulm– Ingolstadt gemacht. Und manchmal werde eine Verspätung immer wieder aktualisiert, ergänzt er: Erst seien es zehn Minuten, dann 15 – und irgendwann verschwinde der Zug einfach aus der Übersicht, und die Folgeverbindung werde vorgeschlagen. Er beobachtet auch, dass bei größeren Verspätungen keine Fahrscheine kontrolliert werden. Wohl, um Ärger mit den Reisenden zu vermeiden, vermutet er. Doch das führe dazu, dass Fahrgäste völlig abgeschnitten von aktuellen Informationen seien. Ein dritter Pendler hat schon erlebt, dass als verspätet vorgemerkte Züge auf der Strecke Augsburg–Ulm doch pünktlich kamen. Als er sich auf die entsprechende App-Anzeige verlassen habe und erst etwas später zum Bahnsteig gegangen sei, habe er seine Bahn verpasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen