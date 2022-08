Verspätungen auf allen Bahnstrecken im Landkreis nehmen deutlich zu

Lokal Die Pünktlichkeit auf den Strecken von Ulm Richtung Kempten, Regensburg und München hat deutlich nachgelassen. Das sind die Gründe – und das soll helfen.

Ab Herbst soll es besser werden auf der Brenzbahn, verspricht Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Verkehrsministerium Baden-Württemberg. Dann soll zusätzliches Personal den Fahrplan stabilisieren und Krankheitswellen ausgleichen. Mitte August hatte es auf der Strecke über mehr als zwei Wochen massive Probleme gegeben. Nicht nur dort verspäten sich die Züge inzwischen öfter, auch die anderen Linien im Kreis Neu-Ulm sind betroffen. Ein Blick auf Werte und Ursachen.