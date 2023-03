Wohnen rund um Ulm bleibt ein teures Vergnügen

Plus Die sich seit zehn Jahren steigenden Immobilienpreise haben aber ihren Höhepunkt erreicht. Dafür steigen die Mieten von Ulm bis Illertissen weiter.

"Der Immobilienmarkt in der Region ist sehr stabil", sagt einer, der es wissen muss: denn Martin Tentschert ist der Chef des gleichnamigen Maklerbüros in Ulm, das jährlich um die 5.500 Anfragen bearbeitet. Nun stellte Tentschert den neuen Wohnmarktbericht vor, der nun schon seit einem Jahrzehnt wieder und wieder den Markt unter die Lupe nimmt.

In Ulm und Neu-Ulm steigen die Mieten weiter

Auch wenn der Wohnmarktbericht 2023 die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs nicht vollständig berücksichtigen kann, ist der Trend eindeutig: "Der Peak ist erreicht", sagt Maklerin Stefanie Gergele, die mitverantwortlich für das Werk zeichnete. Durch die Inflation und gestiegene Zinsen habe sich die Lage auf einem überhitzten Immobilienmarkt wieder normalisiert. Einen Einbruch der Preise um einen zweistelligen Prozentsatz, wie er etwa in den Großstädten München oder Stuttgart zu verzeichnen sei, gebe es in der Region nicht.

Luxusvilla am Safranberg für zwei Millionen Euro

Was die Immobilienpreise angeht, gilt laut Wohnmarktbericht die bekannte Formel: Die Ulmer Innenstadt samt der Wohngegenden Eselsberg, Söflingen, Safranberg und Michelsberg ist besonders teuer. Die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen sind stabil, nachdem sie im Vergleich zu dem Wert vor den Jahren um 112 Prozent in die Höhe geschossen waren. In Neu-Ulm gibt es eine ähnliche Entwicklung. Der Kaufpreis pro Quadratmeter für Wohnungen und Häuser in der Doppelstadt liegt zwischen knapp 4500 Euro in Teilen Ulms und 2800 Euro (Gerlenhofen, Holzschwang). Wie Tentschert sagt, ist die Nachfrage nach Immobilien bis zu 500.000 Euro nach wie vor gut. Eine Zurückhaltung sei in Preissegmenten darüber zu spüren. Anders sei die Lage wiederum im Luxussegment. Außergewöhnliche Villen mit tollem Blick seien auch im Millionenbereich gefragt.

Martin Tentschert, der Inhaber und Geschäftsführer von Tentschert Immobilien. Foto: Oliver Helmstädter

Miete am niedrigsten in Pfaffenhofen und Holzheim

Aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten stagnieren zwar die Preise für Wohnungen und Häuser, doch das lässt die Mieten steigen. Besonders gefragt seien große Wohnungen, die den Menschen als Hausersatz dienen. Lediglich rund um Holzschwang, Hausen und Jedelhausen liegt der Mietpreisanstieg knapp unter fünf Prozent. Mit rund drei Prozent ist der Mietpreisanstieg in Pfuhl am niedrigsten – zurückzuführen ist diese Tatsache auf das bereits sehr hohe Mietniveau mit über elf Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Eine feudale Villa am unteren Safranberg mit unverbaubarer Aussicht für knapp zwei Millionen Euro samt Pool, die noch bei Tentschert-Immobilien im Schaufenster angeboten wird, sei praktisch verkauft.

Die höchsten Mietpreise sind entlang der Donau, in der Stadtmitte, in Offenhausen und Pfuhl sowie in zweiter Reihe im angrenzenden Gebiet um Ludwigsfeld und Schwaighofen bis hin zum Wiley zu finden. Durchschnittlich ist im Neu-Ulmer Stadtgebiet mit einem Mietpreis von 10,60 Euro pro Quadratmeter zu rechnen. Der durchschnittliche Mietpreis im Ulmer Stadtgebiet beträgt 10,70 Euro pro Quadratmeter. Maximal müsste mit 12,45 Euro Nettomiete kalkuliert werden. Außerhalb von Ulm sinkt der Mietpreis auf sieben bis acht Euro ( Pfaffenhofen, Holzheim, Vöhringen, Weißenhorn) bei einer Wohnung mit über 120 Quadratmetern.

Preise für Häuser klettern auch in Illertissen, Weißenhorn und Vöhringen

Grundsätzlich verzeichnet Martin Tentschert einen Trend zu kleineren Wohnungen. Wenn eine "normale" Wohnung früher 90 Quadratmeter hatte, seien es heute nur noch 70. Diese Abkehr von großen Einheiten habe mit einer größeren, beruflichen Flexibilität der jüngeren Generationen zu tun. Arbeitsbiografien mit nur einem Arbeitgeber an einem Wohnort würden immer seltener.

Auch in den Städten und Gemeinden rund um Ulm stiegen die Immobilienpreise zehn Jahre am Stück: in Elchingen und Illertissen um 100 Prozent, Nersingen und Senden um 94 Prozent, Pfaffenhofen und Holzheim um 57 Prozent, Weißenhorn um 75 Prozent. Spitzenreiter ist hier Vöhringen mit einer Wertsteigerung um 124 Prozent, was sogar noch die Ulmer Stadtmitte übertrifft. In all diesen Ortschaften sei jetzt ein einstelliges Minus um die 1,8 Prozent eingetreten, was Tentschert aber als eine gesunde Preisstabilität interpretiert. Die Mieten von Elchingen bis Vöhringen stiegen hingegen im Vorjahresvergleich um die 5,5 Prozent.