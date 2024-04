Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Umfrage zum Blitzermarathon: Wie oft wurden Sie schon geblitzt?

Plus Freitag ist Blitzermarathon – es wird also häufiger geblitzt als sonst. Wir haben uns umgehört, welche Erfahrungen Menschen aus der Region gemacht haben.

Von Regina Langhans

Wer kennt es nicht: Ausgerechnet dann, wenn's schon pressiert, lauert am Straßenrand die Radarfalle. Mit grellem Blitz macht sie sich bemerkbar, aber dann ist es bereits zu spät. Um die Zahl der Verkehrsunfälle zu reduzieren, setzt die Polizei auf Überwachung. Auch mit Aktionen wie den Blitzmarathon will sie dazu sensibilisieren, auf der Straße mehr ans Tempo zu achten. In unserer Umfrage in Vöhringen und Illertissen wollten wir wissen: Sind Sie schon einmal geblitzt worden?

Katrin Wezel aus Gannertshofen. Foto: Regina Langhans

Katrin Wezel aus Gannertshofen sagt: In Baden-Württemberg wird viel häufiger geblitzt, dagegen ist Bayern human. Es ist stets ein Nervenkitzel mit dem Blitz, war es eine Täuschung oder nicht? Dann vergehen bange Tage, bis sich Klarheit einstellt. Manche Geschwindigkeitsmessungen erscheinen einem auch wie Abkassieren. Gerade wenn es ortsauswärts den Berg hinuntergeht und das Auto von allein schneller wird. Da überlege ich mir schon die Sinnhaftigkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

