Viel Schnee und umgestürzte Bäume: Eine Bilanz von Polizei und Feuerwehr

Kinderaugen strahlten, Pendler schimpfen: Der heftige Schneefall hat die Region rund um Ulm in eine Winterlandschaft verwandelt. Feuerwehren sind zum Teil im Dauereinsatz.

Als er das Knacken hörte, habe ihr Mann den Sohn geschnappt, auf den Arm genommen und sei davon gerannt. "Wir hatten den größten Schutzengel gerade", berichtet eine Frau von ihrem Erlebnis am Samstagmorgen auf dem Weißenhorner Hauptplatz. Ein haushoher Baum ist dort plötzlich umgestürzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nicht ein Mal ein Auto sei getroffen worden. Die gewaltigen Schneemassen, die in der Nacht im Raum Ulm und Neu-Ulm vom Himmel fielen, lässt Kinderaugen strahlen. Für Kräfte von Polizei und Feuerwehr bedeuten sie jedoch jede Menge Arbeit.

Wie ist die aktuelle Lage im Kreis Neu-Ulm? "So wie überall", sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West am Samstagmittag. "Viele Unfälle, viele umgestürzte Bäume, viele Einsätze." Und das im gesamten Zuständigkeitsbereich zwischen Donau und Bodensee. Konkrete Zahlen oder Vorkommnisse könne er auf die Schnell nicht sagen, auch nicht für den Kreis Neu-Ulm. "Wir nehmen einen Notruf nach dem anderen an." Das Gute daran aber: Einen besonders schlimmen Unfall mit beispielsweise einem Schwerverletzten sei ihm nicht bekannt.

B28 bei Blaustein-Arnegg wegen Schneebruchgefahr gesperrt

Auf übergeordneten Straßen wie Bundesstraßen oder die beiden Autobahnen A7 und A8 laufe der Verkehr. Bei Nebenstraßen aber würden umgestürzte Bäume durchaus hin und wieder zu Behinderungen und Sperrungen führen.

Der Baum vom Weißenhorner Hauptplatz nachdem er fachmännisch auseinandergenommen wurde. Foto: Pit Meier

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, zuständig unter anderem für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, berichtet am Samstagmittag hingegen von einer gesperrten B28 bei Arnegg. Die Bundesstraße könne seit der Nacht nicht passiert werden. Es bestehe Schneebruchgefahr. Wie lange die Sperrung anhält, könne er nicht sagen. Dafür zuständig sei die Straßenmeisterei der Stadt Ulm. Dort verschaffe man sich gerade ein Bild der Lage. Je nachdem werde entschieden. Die Alb sei besonders betroffen, meint der Polizeisprecher. Schlimmere Unfälle seien aber auch ihm nicht bekannt.

Viele umgestürzte Bäume, aber wohl bislang keine Verletzten im Kreis Neu-Ulm

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Donau/Iller in Krumbach berichtet am Samstag gegen 14 Uhr von "einigen" Einsätzen. Eine genaue Zahl könne aber auch er nicht liefern. In der Nacht auf Samstag seien es im gesamten Zuständigkeitsgebiet insgesamt 160 Vorkommnisse gewesen. Wie viele es am Samstag selber waren, war zunächst unklar. Das Gros der Einsätze seien umgestürzte Bäume gewesen, vereinzelt noch Verkehrsunfälle aufgrund nicht angepasster Fahrweise bei glatten Fahrbahn. Verletzte habe es "Gott sei Dank" nicht gegeben. Aufgrund der Vielzahl an Einsätzen habe die Leitstelle bereits in der Nacht das Personal aufgestockt.

In den sozialen Netzwerken berichten die Feuerwehren von zahlreichen schneebedingten Einsätzen. So wurde die Wehr in Bellenberg gegen 11.40 und 12 Uhr wegen umgestürzter Bäume alarmiert. Die wurden zersägt und weggeräumt. Die Strasse "An der Staig" wurde am Nachmittag wegen Schneebruch bis auf weiteres gesperrt. Der Reiterhof sei über die Riedhofstraße weiterhin erreichbar, teilt die Bellenberger Feuerwehr mit.

Auch die Feuerwehr in Illerkirchberg berichtet im Netz von Einsätzen wegen umgefallener Bäumen und abgebrochenen Ästen auf den Straßen. Ein Baum sei durch Mitarbeiter des Bauhofs beseitigt worden, ein weiterer abgebrochener Ast durch die Feuerwehr.

In Nersingen beim Sportplatz war ebenfalls ein Baum auf die Straße gestürzt. Hier musste die Feuerwehr am frühen Samstagmorgen gegen 5.16 Uhr ausrücken und den Baum beseitigen.

Die Feuerwehr Ulm vermeldete am Samstag gegen 12 Uhr, sie sei im "Dauereinsatz". In den vergangenen 24 Stunden hätten über 50 Einsätze abgearbeitet werden müssen. Ein bei Facebook veröffentlichtes Foto zeigt ein Auto, das unter einem umgestürzten Baum gegraben ist. Von Verletzten ist aber hier keine Rede.

Der viele Schnee hat auch noch Auswirkungen auf andere Bereiche. Der Zugverkehr rund um München kam quasi zum Erleigen. Zahlreiche Bahnstrecken mussten gesperrt werden, in Ulm und in München übernachteten Fahrgäste in Zügen. Die Flughäfen München und Memmingen stellten vorübergehend den Flugbetrieb ein. Das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin am Samstagnachmittag wurde abgesagt.

Im Zugverkehr rund um München geht quasi nichts mehr

Wer mit der Bahn fährt, muss sich in Süddeutschland bis Montag auf starke Beeinträchtigungen einstellen. Das sagte eine Bahn-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstagvormittag. Unter anderem seien Oberleitungen vereist. Der Münchner Hauptbahnhof sei den ganzen Samstag nicht mehr anfahrbar. Die Zugbindung wurde aufgehoben. Die Bahn teilte mit: "Alle Fahrgäste, die ihre am 2. und 3. Dezember in Süddeutschland geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs in Süddeutschland verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen."

Bereits am Donnerstagabend und Freitagmorgen haben Schnee und Eisglätte zu mehreren Unfällen in Ulm und Umgebung sowie im Landkreis Neu-Ulm geführt. Die meisten davon gingen glimpflich aus. Auf der A7 bei Altenstadt kam ein Mann mit seinem Auto ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Er wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (mit dpa)