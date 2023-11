Landkreis Neu-Ulm

12:15 Uhr

Wahl 2024: So will SPD-Kandidat Daniel Fürst Landrat werden

Plus SPD-Mann Daniel Fürst will der CSU den Chefsessel im Neu-Ulmer Landratsamt streitig machen. Warum er sich gute Chancen ausrechnet.

Von Michael Ruddigkeit

Daniel Fürst bleibt im Wahlkampfmodus. Noch vor wenigen Wochen warb er darum, für die SPD in den Landtag einzuziehen. Das ist ihm nicht gelungen, doch jetzt will der 39-Jährige dafür die Kupferburg erobern. Im Restaurant Il Mio in Neu-Ulm nominierten ihn die SPD-Delegierten am Donnerstagabend nahezu einstimmig zum Kandidaten für die Landratswahl am 14. Januar 2024. Trotz der kürzlich erlittenen Wahlschlappe gab sich Fürst zuversichtlich, dass es diesmal klappt. Warum er sich gegenüber seinen Mitbewerbern im Vorteil sieht.

Daniel Fürst tritt für die SPD bei der Landratswahl 2024 an

"Ich habe einiges im Rucksack, das für mich spricht", sagte Fürst nach dem klaren Wahlergebnis in Neu-Ulm, wo er von den 42 Delegierten mit viel Applaus bedacht wurde. "Ich bin bekannt und habe Wahlkampferfahrung", führte er für sich ins Feld. Er habe beim jüngsten Wahlkampf viele Themen mitgenommen, die ihn nachhaltig beschäftigt hätten und an denen er arbeiten wolle. "Wir brauchen jemanden, der in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und den Landkreis zusammenzuhalten", so Fürst. Zudem seien politisches Verständnis und Feingefühl notwendig.

