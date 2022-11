Wo gibt es Öko-Christbäume in der Region zu kaufen?

Plus Wo gibt es im Raum Ulm nachhaltig und umweltfreundlich angebaute Weihnachtsbäume zu kaufen? Im Landkreis Neu-Ulm sieht es mau aus.

Nachhaltigkeit, Regionalität und Umweltfreundlichkeit spielen bei Menschen in der Region immer mehr eine Rolle. Auch beim Kauf eines Christbaums. Der BUND Naturschutz hat angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes jetzt eine Liste veröffentlicht mit Anbietern von regionalen Ökoweihnachtsbäumen. Doch im Landkreis Neu-Ulm sieht es mau aus.