Zu wenig Impfstoff für den Landkreis Neu-Ulm?

Plus Dabei sollen in Illertissen und Neu-Ulm neue Immunisierungszentren entstehen. Und wie sieht es mit zusätzlichen Testmöglichkeiten aus?

Vize-Landrat Franz-Clemens Brechtel ( CSU) sagt klar: "Wir impfen, was geht." Allerdings könnte nächste Woche deutlich weniger gehen, als erhofft: Das Impfzentrum Weißenhorn bekommt viel weniger Impfstoff als bestellt.