Kostenpflichtige Corona-Tests? So ist die Lage im Kreis Neu-Ulm und in Ulm

Ab 1. Juli sollten Corona-Schnelltests drei Euro kosten, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) angekündigt. Das Testkonzept sei zu teuer, die Bürgertests könnten nicht mehr gratis abgenommen werden. Doch was ändert sich hier konkret? Das sagen Betreiber aus dem Landkreis Neu-Ulm und aus Ulm.