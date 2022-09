31-Jähriger verursacht unter Drogeneinfluss Unfall an A7-Ausfahrt

Der Mann war auf der A7 unterwegs. An der Ausfahrt bei Langenau kam es zum Unfall. Laut Polizei stand der Fahrer unter Drogen.

Ein 31-Jähriger hat nach Angaben der Polizei unter dem Einfluss von Drogen einen Unfall bei Langenau verursacht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Der Mann war auf der A7 in Richtung Süden unterwegs. An der Anschlussstelle Langenau verließ er gegen 6.30 Uhr die Autobahn. An der Einmündung zur Landesstraße übersah er wohl einen Mercedes-Sprinter eines 53-Jährigen. Mit seinem Peugeot prallte der 31-Jährige dem Sprinter in das Heck.

Bei der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei bestand der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Drogen stand. Das bestätigte ein Drogentest. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. (AZ)