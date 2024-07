Betrug: Angebliche DRK-Mitarbeiterin erbeutet Schmuck

Eine bislang unbekannte Frau hat sich in Langenau als Mitarbeiterin eines Wohlfahrtverbandes ausgegeben und so Schmuck von einer Seniorin erbeutet. Der Polizei liegt eine grobe Beschreibung der mutmaßlichen Betrügerin vor. Nun wird um Hinweise von Zeugen gebeten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, war die Unbekannte am vergangenen Samstag in der Sonnenstraße unterwegs. Sie klingelte bei der Seniorin, die die Tür öffnete. Im Wohnzimmer stehend gab sich die Frau als Mitarbeiterin des DRK aus. So erschlich sich die Täterin das Vertrauen der Seniorin.

Nach und nach verwickelte die Betrügerin die ältere Dame in Gespräche. Wohl in einem unbemerkten Augenblick begab sich die Unbekannte ins Schlafzimmer. Bei der späteren Nachschau fiel der Seniorin auf, dass Goldringe aus ihrem Schmuckkästchen fehlten. Auch hatte die Diebin in Schränken und Schubladen gewühlt, bevor sie fluchtartig die Wohnung verlassen hatte.

Nun ermittelt die Polizei Langenau und sucht nach der Diebin. Die soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Sie hatte braune zusammengebundene Haare, sprach gebrochen Deutsch und trug ein weißes T-Shirt. Zudem hatte sie wohl ein Klemmbrett dabei. (AZ)