Brandanschläge und antisemitische Graffiti halten Langenau in Atem

Unbekannte halten Polizei und Feuerwehr auf Trab: Mehrere Papiercontainer brannten am Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Langenau. Zeitgleich wurde antisemitische Graffiti entdeckt.

Die Feuerwehr Langenau hatte am Sonntag in der Zeit von kurz vor 6 Uhr bis kurz nach 8 Uhr alle Hände voll zu tun. In den zwei Stunden entzündete ein oder mehrere Täter nach Polizeiangaben Papiercontainer im Stadtgebiet. Betroffen davon sind die Standorte in der Beethovenstraße, Angertorstraße, Wasserstraße, Wörthstraße und Karlstraße.

Polizei Ulm ermittelt wegen Volksverhetzung

Die Brände konnten alle gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand bestand laut einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Ulm und der Staatsanwaltschaft Ulm keine Gefahr, dass das Feuer auf ein Gebäude übergreift. Personen wurden nicht verletzt. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Während der Fahndungsmaßnahmen entdeckten die Streifen antisemitische Schmierereien an einer Kirche, dem Rathaus und einem Privathaus. Die Schriftzüge dürften mit einer Spraydose in der Nacht von Samstag auf Sonntag angebracht worden sein. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden und den Graffitis besteht, ist noch unklar. Die Polizei hat eine Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenau unter der Telefonnummer 07345/92900 zu melden. (AZ)