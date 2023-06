Langenau

vor 48 Min.

Ihre Geschichten verzaubern junge Leser

Plus Die Langenauerin Madlen Ottenschläger schreibt über Meerschweinchen, coole Camper und Zauberfedern. Das macht für die Autorin ein gutes Kinderbuch aus.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

In ihren Geschichten geht es um Meerschweinchen, Knurrbären und Zauberfedern. Madlen Ottenschläger ist Autorin. Nachdem sie lange für Die Zeit oder auch Brigitte geschrieben hat, wendet sie sich nun an das ganz junge Publikum. Vor gut einem Jahr erschien ihr erstes Bilderbuch, inzwischen sind es zehn.

Für die 43-Jährige war es ein erfolgreicher Start als Kinderbuchautorin. "Das hat mich fast schon überrollt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft", sagt sie. Dass jetzt so viele Bücher in recht kurzen Abständen erschienen sind, liege aber auch am langen Vorlauf, erklärt sie. Schon 2019 fing Ottenschläger an zu schreiben und kontaktierte dann einen Verlag. Ihre Buchideen kamen gut an, doch die Pandemie verzögerte so manche Veröffentlichung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen