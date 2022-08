Kind stürzt auf Hausdach durch Lichtkuppel und verletzt sich

Mit anderen Kindern spielt der Junge gerade Fußball. Der landete auf einem Dach. Als der Elfjährige ihn holen will, kommt es zum Unglück.

Ein Elfjähriger ist am Dienstag in Langenau auf einem Dach durch eine Lichtkuppel gekracht und drei Meter in die Tiefe gestürzt. Der Junge wurde dabei verletzt. Die Schwere der Verletzungen war zunächst noch unklar. Der Bub kam in ein Krankenhaus.

Gegen 11.30 Uhr spielte der Bub mit anderen Kindern in der Achstraße Fußball. Der Ball landete auf einem flachen Dach. Der Bub ging hinauf, um den Ball zu holen. Als er ihn aufgenommen hatte, trat er aus Unachtsamkeit auf ein Oberlicht. Dieses trug ihn nicht. So brach der Bub durch die Kuppel und stürzte drei Meter in die Tiefe.

Der Junge erlitt dabei Verletzungen. Sanitäter brachten ihn in eine Klinik. Die Eltern des Jungen waren vor Ort. Die Polizei Langenau schloss ein Verschulden Dritter aus. (AZ)