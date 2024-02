Langenau

Bei einem Stallbrand in Langenau sterben zwei Pferde

In Langenau brannte in der Nacht zum Sonntag ein landwirtschaftliches Anwesen. Mehrere Tiere kamen dabei ums Leben.

Plus In der Nacht zum Sonntag geht ein Stallgebäude, in dem Rinder und Pferde untergebracht waren, in Flammen auf. Die Feuerwehr setzte auch Drohnen ein.

Von Thomas Heckmann

Rund 70 Rinder und vier Pferde waren in der Nacht zum Sonntag in einem Stallgebäude in Langenau von einem Großbrand betroffen. Mehrere Tiere überlebten den Brand nicht, andere mussten wegen ihrer Verletzungen von einem Tierarzt von ihrem Leiden erlöst werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Noch ist unklar, warum gegen 0.40 Uhr am Sonntagmorgen der Brand auf einem Bauernhof in der Langenauer Kernstadt ausbrach. Bürgermeister Daniel Salemi, der in der Nähe des Brandortes wohnt, hörte zwei dumpfe Schläge, beim Blick aus dem Fenster habe er dann aber nichts sehen können. Andere Anwohner jedoch konnten den Feuerschein über dem Stallgebäude erkennen und alarmierten die Feuerwehr. Auch der Bürgermeister wurde wegen der Größe des Brandeinsatzes dann informier und war vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu machen.

