Mann unternimmt nächtliche Spritztour mit Straßenwalze

Ein Unbekannter entwendet ein Fahrzeug von einer Baustelle und fährt mitten in der Nacht durch Hörvelsingen. Zwei Männer laufen hinterher.

Einen üblen Scherz hat sich ein bislang unbekannter Mann in der Nacht zum Sonntag in Langenau im Stadtteil Hörvelsingen erlaubt. Eine Zeugin war gegen 3.30 Uhr vom Lärm auf der Straße aufgewacht. Als sie aus dem Fenster sah, um die Ursache für den Krach herauszufinden, traute sie ihren Augen nicht: Fuhr doch gerade eine Straßenwalze an ihrem Haus vorbei. Auf dem Führerstand saß eine männliche Person. Der Walze liefen zwei weitere Männer hinterher. Ihre seltsame Entdeckung teilte die Frau der Polizei mit.

Jetzt sucht die Ulmer Polizei Zeugen des Vorfalls

Eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte fand die beschriebene Baumaschine in der Herwigstraße. Der Fahrer hatte das Gefährt unverschlossen mitten auf der Fahrbahn stehen lassen und den Zündschlüssel mitgenommen. Die drei Männer waren nicht mehr zu sehen. Die Walze stammte offensichtlich von einer in der Nähe befindlichen Baustelle. Auf dem Weg von der Baustelle bis zum Fundort waren Absperrgitter überfahren und dadurch massiv beschädigt worden.

Den Fahrer konnte die Zeugin nicht näher beschreiben, dafür aber die der Walze hinterherlaufenden Männer. Der eine war Mitte/Ende 20, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er trug schwarze Haare und einen Schnurrbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Arbeitsjacke mit neonfarbenen Streifen. Der andere Mann wird als etwa gleich alt, schlank, circa 1,90 Meter groß, mit blonder Stehhaarfrisur beschrieben. Er trug eine dunkle Jeans und eine khakifarbene oder braune Jacke.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls der Walze sowie des Zündschlüssels und Sachbeschädigung. Wie die Männer an den Schlüssel für die Straßenwalze kamen, ist noch nicht geklärt. (AZ)