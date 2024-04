Sekundenschlaf führt zu zwei Unfällen auf A7 und A8

Auf dem Autobahnen der Region, A7 und A8, kam es zu zwei Unfällen. Jeweils spielte wohl Sekundenschlaf eine Rolle.

Sekundenschlaf hat am Montag vermutlich zu zwei Unfällen auf den Autobahnen A7 und A8 auf Höhe Neu-Ulm und Langenau geführt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-Jähriger in den Morgenstunden die A7 in Richtung Würzburg. Auf Höhe Neu-Ulm nahm er vermutlich wegen eines Sekundenschlafs einen vor sich fahrenden Lkw nicht rechtzeitig wahr und fuhr diesem auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden am Fahrzeug des Verursachers von geschätzt 8000 Euro. Zur Absicherung der Unfallörtlichkeit waren die Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn im Einsatz.

Der zweite Unfall ereignete sich nachmittags auf der A8 Richtung Stuttgart, Höhe Langenau. Hier beobachtete eine Zivilstreife, wie ein 69-Jähriger mit seinem Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der dortigen Leitplanke kollidierte. Der 69-Jährige soll angegeben haben, dass ein Sekundenschlaf unfallursächlich war. An dessen Fahrzeug und an der Leitplanke entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Gegen beide Fahrer erstellte die Verkehrspolizei Günzburg eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)