Dieb bricht Kellerabteil auf und stiehlt E-Bike

Rund 2500 Euro beträgt der Neuwert eines E-Bikes, das aus einem abgeschlossenen Kellerabteil in Ludwigsfeld gestohlen wurde. Wer hat etwas beobachtet?

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat ein E-Bike aus einem abgesperrten Kellerabteil in der Helen-Keller-Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld gestohlen. Die Polizei berichtet, das Schloss des Kellerabteils sei aufgebrochen und das Fahrrad mit einem Neuwert von 2500 Euro entwendet worden. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Geschehen ist die Tat nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Donnerstag, 0 Uhr, und Freitag, 23.59 Uhr. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Rad der Marke Cube vom Typ Touring Hybrid One 500 in grüner Farbe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizei zu melden. (AZ)