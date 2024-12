Magirus aus Ulm lieferte erste Drehleiter mit völliger neuer Technologie aus

Es ist so weit: Magirus beginnt mit der Auslieferung der neuen Drehleiter-Generation mit SmartControl-Technologie. Das erste Fahrzeug damit wurde an die Berufsfeuerwehr der Stadt Offenbach am Main übergeben. Das so, teilt Magirus mit, sei ein wichtiger Meilenstein in der über 160-jährigen Unternehmensgeschichte.

Die intelligente Steuerungstechnologie SmartControl (SC) soll neue Maßstäbe in puncto Ergonomie, Effizienz und Sicherheit bei Feuerwehreinsätzen setzen.

Icon Vergrößern Der neue Hauptbedienstand mit neuen SmartControl-Bedienelementen. Foto: Magirus Icon Schließen Schließen Der neue Hauptbedienstand mit neuen SmartControl-Bedienelementen. Foto: Magirus

Magirus verspricht eine eine völlig neue Benutzererfahrung. Während bisher der Leitersatz häufig mit aufeinanderfolgenden, einfachen Bewegungen zum Ziel gesteuert wurde, ermögliche die neue Generation kombinierte Bewegungen in einer noch nie dagewesenen Einfachheit - „schnell und effizient direkt dorthin, wo Hilfe benötigt wird.“ Natürlich mithilfe von Digitalisierung.

Neuerungen von Magirus aus Ulm

„Die Bewegung des Korbs in jeder Richtung und die Automatisierung der Steuerung erleichtern die Arbeit der Feuerwehrleute, erhöhen die Präzision und die Sicherheit. Das hilft nicht nur bei herausfordernden Bedingungen, sondern in jedem Einsatz“, sagt Thomas Hilse, CEO von Magirus. Die Möglichkeit, das System kontinuierlich zu aktualisieren und an neue Anforderungen anzupassen, sichere die Zukunftsfähigkeit der Drehleitern.

Im Oktober hatte Magirus in Ulm eine neue Generation von Löschfahrzeugen vorgestellt: Core und Flex heißen die Modelle, die beim Doppeljubiläum zum 200. Geburtstag von Conrad Dietrich Magirus und 160 Jahre Magirus der Öffentlichkeit präsentiert wurden. (AZ)