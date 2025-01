Mann verkauft Tauben aus Sprinter heraus: Polizei beschlagnahmt die Tiere

Ein 25-Jähriger soll am Sonntag unerlaubt auf dem P+R-Parkplatz am Rastplatz bei Ulm-Seligweiler Tauben verkauft haben. Die Polizei rückte an und beschlagnahmte die Tiere.

Nach Angaben der Ermittler wurden Zeugen gegen 5 Uhr auf einen Sprinter mit ausländischer Zulassung aufmerksam. Sie verständigten die Polizei und äußerten den Verdacht, dass Tauben aus dem Sprinter heraus verkauft werden.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs seien 19 Tauben in Holzkäfigen festgestellt worden, heißt es im Polizeibericht. Das Veterinäramt wurde unterrichtet. Weil die Tiere nach Polizeiangaben falsch gelagert und nicht ausreichend geimpft waren, wurden sie beschlagnahmt und im Tierheim untergebracht. Der betroffene Mann aus Bulgarien musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro bezahlen. (AZ)