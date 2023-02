Feuerwehr rückt zu Lkw-Brand aus: A8 wegen Bergung stundenlang gesperrt

Ein Lkw fing auf der A8 bei Merklingen Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Bergung des Lasters bildete sich ein Stau.

Auf der A8 bei Merklingen ist am Montagmorgen ein Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus. Für die Bergung des Lasters war die Autobahn stundenlang gesperrt. Zeitweise war nur eine Fahrspur in Richtung Stuttgart frei. Es bildete sich ein längerer Stau.

Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw gegen 4 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Merklingen platzte ein Reifen an dem Auflieger des Sattelzuges. Dem 61 Jahre alten Fahrer gelang es auf dem Standstreifen zu halten. Im Anschluss fing der Auflieger Feuer.

Die eingetroffene Feuerwehr löschte den mit Aluminium beladenen Auflieger. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang nicht beziffern. Eine Spezialfirma barg den Auflieger mit schwerem Gerät. Die Bergung zog sich über mehrere Stunden hin. Die Autobahn musste an der Brandstelle auf einen Fahrstreifen verengt werden. (AZ)