Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Merklingen schwer verletzt

Ein junger Autofahrer will an Autos im Stau links vorbeiziehen. Ein Autofahrer schaut nicht, schert aus und der junge Mann prallt dagegen – mit schweren Folgen.

Bei Merklingen im Alb-Donau-Kreis hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei Ulm mitteilt, kam es auf der Landstraße L1230 zwischen Merklingen und Machtolsheim zu einem Stau. Gegen 15.45 Uhr wollte ein 20-jähriger Motorradfahrer den Stau mit seiner KTM überholen, indem er links an den Autos vorbeifuhr. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch ein 55-jähriger Toyotafahrer in dem Stau. Er beschloss nach links in einen Feldweg abzubiegen, fuhr los und übersah dabei den überholenden Motorradfahrer. Für den 20-Jährigen waren jegliche Ausweichmanöver zu spät. Er konnte weder bremsen noch ausweichen. In der Folge krachte der Motorradfahrer gegen die linke Seite des Toyotas, wurde auf die Fahrbahn geschleudert und dadurch schwer verletzt.

Motorradunfall bei Merklingen: Autofahrer hat Unfall verursacht

Ersthelfer kümmerten sich um den 20-jährigen, bis der Rettungsdienst kam und ihn in ein Krankenhaus brachten. Nach dem Bericht der Polizei gilt der 55-Jährige als Unfallverursacher. Er blieb unverletzt. An dem Toyota und der KTM entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, sie mussten abtransportiert werden. In welchem Gesundheitszustand sich der 22-Jährige nun befindet, dazu machte die Polizei keine weiteren Angaben. (AZ)