Großeinsatz an der Donau mit Hubschrauber: Suche nach unbekannter Person

Ein Zeuge wählt den Notruf, weil er davon ausgeht, dass eine Person in Munderkingen in die Donau gefallen ist. Es kommt zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften.

In Munderkingen ist es am frühen Dienstagmorgen zu einer groß angelegten Suchaktion von Polizei und Rettungskräften gekommen. Ein Zeuge wählte nach Polizeiangaben den Notruf, weil er davon ausging, eine Person sei in die Donau gefallen.

Gegen 2.30 Uhr habe der Zeuge eine unbekannte Person über die Donaubrücke am Angerweg laufen sehen, heißt es im Polizeibericht. Als er sich kurz wegdrehte, habe er ein "Platschen" gehört. Als er dann wieder zur Brücke blickte, sei die Person verschwunden gewesen. Der Zeuge sei nun davon ausgegangen, dass die Person in die Donau gefallen war und wählte den Notruf.

Aufgrund der Dunkelheit und Entfernung habe er nicht sehen können, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an und suchten an der Donau bis Rottenacker nach der Person. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Suche. Doch es konnte in der Donau keine Person gefunden werden. (AZ)