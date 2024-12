Unbekannte brechen in Böfinger Kindergarten ein

Bislang unbekannte Einbrecher waren in der Nacht zwischen Heiligabend und Erstem Weihnachtstag im Ulmer Stadtteil Böfingen unterwegs. Zwischen 18.30 Uhr und 11 Uhr gelangten sie durch Aufhebeln eines Fensters in einen Kindergarten im Erika-Schmid-Weg. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Aus einem Schrank nahmen die Einbrecher vier Laptops mit. Auch fanden sie einen kleinen Tresor und öffneten diesen gewaltsam. Der war allerdings leer. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Die Polizei Ulm-Mitte (Hinweise telefonisch an 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. (AZ)

