Zwei Arbeiter werden bei Unfall auf Baustelle schwer verletzt

Bei Arbeiten in Nellingen stürzen zwei 250 Kilogramm schwere Bauteile um. Ein Mann wird darunter begraben, ein weiterer wird an der Hüfte getroffen.

Bei einem Unfall in Nellingen (Alb-Donau-Kreis) sind am Mittwoch zwei Bauarbeiter schwer verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Arbeiten fanden gegen 14.30 Uhr auf einem Baustellengelände in der Amstetter Straße statt. Nach den Erkenntnissen der Polizei waren mehrere Arbeiter damit beschäftigt, die Verschalungen an einem Gebäude in Betonbauweise zu entfernen. Dabei wurden von den Arbeitern zwei größere und miteinander verschraubte Schalungselemente gelöst. Mithilfe von Baustahlstützen sollen die Arbeiter die Elemente gesichert haben. Während der Arbeiten kippten die Schalungen zur Seite, so die Polizei.

Feuerwehr und Polizei waren nach dem Unfall vor Ort

Die rund 250 Kilogramm schweren Teile begruben einen Arbeiter darunter. Ein weiterer Arbeiter konnte dem umstürzenden Teil noch ausweichen, wurde aber an der Hüfte getroffen. Weitere Arbeiter eilten zu Hilfe. Die konnten den Mann unter der Schalung bergen und einen Notruf absetzen. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt waren vor Ort und versorgten die Schwerverletzten. Sie brachten die Arbeiter in Kliniken. Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei prüfen jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Neben Feuerwehr und Polizei war auch ein Verantwortlicher der Gewerbeaufsicht vom Landratsamt vor Ort. (AZ)