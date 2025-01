Auto erfasst Fußgänger an der Ulmer Straße: drei Menschen schwer verletzt

In der Ulmer Straße in Nersingen hat sich am späten Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam ein Auto gegen 16.30 Uhr von der Straße ab und erfasste auf Höhe der Bushaltestelle bei der Gaststätte Seybold in der Ortsmitte drei Menschen, die auf dem Fußweg unterwegs waren. Alle drei wurden schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber eilt zur Unfallstelle in Nersingen

Ein Rettungshubschrauber flog zur Unfallstelle. Der Großeinsatz dauert weiter an. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Straße wurde gesperrt. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle aus. Nähere Hintergründe zur Ursache und zur Identität der Verletzten sowie des Unfallverursachers sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen folgen.